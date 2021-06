Zdroj: TASR/Michal Svítok Blíži sa NAJHORÚCEJŠÍ deň: Teplomer môže vyskočiť až na +39 °C! Búrky zanechajú spúšť Horúčavy, ktoré zažívame na našom území tak skoro neskončia, ba práve naopak. Ešte sa zvýraznia a teploty budú atakovať rekordy. 22. jún 2021 ELA Rôzne

22. jún 2021 ELA Rôzne Blíži sa NAJHORÚCEJŠÍ deň: Teplomer môže vyskočiť až na +39 °C! Búrky zanechajú spúšť Horúčavy, ktoré zažívame na našom území tak skoro neskončia, ba práve naopak. Ešte sa zvýraznia a teploty budú atakovať rekordy.

Slovensko čaká vlna veľmi teplého počasia. V nadchádzajúcich dňoch bude na našom území ešte teplejšie ako sa pôvodne očakávalo.

Môže za to príliv mimoriadne teplého vzduchu, ktorý sa nad naše územie dostáva až z Afriky a jeho príliv od zajtra ešte viac zosilnie, informuje portál iMeteo.sk.

Teploty pôjdu cez hranicu +35 °C

Vzduch, ktorý k nám bude prúdiť bude teplý a vlhký a tlaková níž, ktorá sa nachádza v našej oblasti zapríčiní to, že sa v tomto teplom vzduchu budú tvoriť pomerne výrazné búrky. Nebezpečné sú však v prvom rade teploty.

„Tie by mali s istotou prekonávať hranicu +35 °C a tu to teda neskončí. Veľmi teplo bude už v stredu v oblasti južného Slovenska a to predovšetkým na západnom a strednom Slovensku, kde teploty budú atakovať až hranicu +35 °C,“ dodáva iMeteo.

Najhorúcejší deň

Oveľa teplejšie však bude vo štvrtok. Tento deň by mal byť jedným z najteplejších a bude prinášať pokorenie historických teplotných rekordov.

Teploty totiž v južných častiach Slovenska môžu atakovať až hranicu +37 °C, pričom opäť na takmer celom území bude nad +30 °C. V nížinách by mohli teploty vystúpiť až na 39 °C.

„Aj keby tých 39 nebolo, v štvrtok nás asi čaká veľmi horúci deň," povedal pre pluska.sk meteorológ SHMÚ Jozef Pecho.

V Maďarsku zrejme až cez +40 °C

Vlna mimoriadne horúceho počasia čaká od zajtra mnohé oblasti Balkánu. U našich južných susedov bude dokonca ešte teplejšie ako na Slovensku a teploty tu budú už skutočne extrémne.

Výstrahy pred búrkami

Na našom území sa v utorok nezaobídeme bez búrok. Pre oblasť stredozápadného, severného, stredného i východného Slovenska vydal SHMÚ výstrahu pred búrkami, súvisiacimi s vysokými teplotami.

„Búrky môžu byť sprevádzané intenzívnymi lejakmi i nárazovým vetrom, môžu preto spôsobiť i škody menšieho rozsahu,“ upozornil.

Pre okresy Žilinského a Trenčianskeho kraja vydal do 23.00 h výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou.

Ďalší búrkový komplex dorazí večer a v noci. Aktuálne výstupy numerických modelov naznačujú, že dnešné búrky v Žilinskom kraji nebudú jediné.

Očakáva sa, že sa nad Nemeckom sformuje počas dňa ďalší búrkový systém, ktorý bude postupovať cez Rakúsko a južné Česko a postupne by mal doraziť aj na naše územie.

Doraziť by mal tento búrkový systém okolo polnoci a sprevádzaný by mal byť opäť silnejším nárazovým vetrom.

