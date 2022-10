Zdroj: pixabay.com Blíži sa posúvanie hodinových ručičiek a prechádzame na zimný ČAS: Pripravte sa na ZMENU! Už o pár dní dôjde k zmene letného času na zimný a my si pospíme o hodinku dlhšie. Hodinky si o hodinu posunieme už koncom tohto mesiaca. 23. október 2022 Správy Rôzne

23. október 2022 Správy Rôzne Blíži sa posúvanie hodinových ručičiek a prechádzame na zimný ČAS: Pripravte sa na ZMENU! Už o pár dní dôjde k zmene letného času na zimný a my si pospíme o hodinku dlhšie. Hodinky si o hodinu posunieme už koncom tohto mesiaca.

K zmene času dôjde už o týždeň v nedeľu 30. októbra, kedy sa čas o 3.00 hod. posunie späť na 2.00 hod. Hodiny si tak posunieme dozadu.

Rýchlo sa stmieva

„V praxi to znamená, že si síce poleňošíme v posteli o hodinu dlhšie, no „daňou“ za dlhší spánok bude to, že sa začne stmievať už v poobedňajších hodinách,“ informuje iMeteo.sk.

Aj keď nie všetci zmenu času vítajú, nedá sa s tým nič urobiť a ručičky na hodinkách si bude musieť každý povinne zmeniť, a to najneskôr až do konca roku 2026.

Až vtedy sa táto téma opäť dostane do Európskeho parlamentu a európski poslanci budú o zrušení striedania času opäť diskutovať. To, či k zrušeniu nakoniec dôjde, je nateraz otázne, a rovnako otázne je, ktorý čas sa ponechá v platnosti.

Dlhá história

Striedanie času má na našom území dlhú históriu. Prvýkrát sa striedanie času zaviedlo v roku 1916, no nemalo dlhé trvanie. V roku 1918 sa opäť zrušilo. Následne sa opäť striedanie letného a zimného času na pomerne krátku dobu zaviedlo počas druhej svetovej vojny.

Čas si povinne a nepretržite dvakrát do roka meníme od roku 1979, vtedy však platilo, že letný čas začínal posledný marcový víkend a končil posledný septembrový víkend.

Striedanie času, ako ho poznáme dnes, sa začalo uplatňovať od roku 1996 v rámci celej Európskej únie. Letný čas tak trvá 7 mesiacov a zimný 5 mesiacov, a takto to ostane ešte minimálne 4 najbližšie roky.

