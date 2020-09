16. september 2020 MI Politika Blíži sa veľká zmena! Potratová tabletka by mohla čiastočne nahradiť interrupcie

Takzvané chemické ukončenie tehotenstva je oveľa ohľaduplnejšie k telu ženy ako klasická interrupcia. Na stole je už koaličný návrh, ktorý by túto vymoženosť mal zlegalizovať.

Už v dvadsiatich krajinách EÚ je povolená interrupčná tabletka. Umožňuje ženám s nechceným tehotenstvom, aby sa vyhli klasickej interrupcii a zvolili si oveľa šetrnejší chemický spôsob ukončenia gravidity.

Na Slovensku to však možné nie je, pretože tomu bráni vyhláška ministerstva zdravotníctva. Strana SaS to chce zmeniť a má slušnú šancu uspieť.

Sme na hanbu

Poslankyňa za SaS Janka Cigániková zorganizovala v národnej rade stretnutie odborníkov a poslancov na tému legalizácie interrupčnej tabletky.

Jej snahou je posunúť v tomto smere Slovensko na úroveň väčšiny európskych krajín, kde je chemické ukončenie tehotenstva už bežnou vecou.

„Vo Fínsku sa až 97 percent potratov robí cez interrupčnú tabletku. V Estónsku sa po zavedení tejto možnosti znížil celkový počet prerušení tehotenstiev o polovicu,“ uviedla liberálna poslankyňa.

Odmieta obavy niektorých konzervatívcov, že jednoduchší a bezpečnejší spôsob ukončenia tehotenstva v podobe tabletky by mohol ženy viac motivovať k tomuto kroku. V žiadnej krajine sa to zatiaľ nepotvrdilo.

„Naši gynekologickí experti sa musia za nás v zahraničí hanbiť. Lebo my stále vedome poškodzujeme zdravie žien, keď povoľujeme len klasickú interrupciu. Dúfam, že sa to podarí v tomto funkčnom období zmeniť,“ uviedla Cigániková na tlačovej besede.

Čo na to minister Krajčí?

Potrebnú zmenu je možné dosiahnuť dvomi spôsobmi – prepísaním vyhlášky ministerstva zdravotníctva, alebo pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o interrupciách, ktorý do parlamentu aktuálne predložila poslankyňa za OĽaNO Anna Záborská.

„Hovorila som o tom s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO). Odpovedal, že ak bude odbornými kruhmi dotlačený do toho, aby to riešil, tak to bude riešiť,“ uviedla J. Cigániková.

Zároveň pripomenula, že gynekológovia sa v prospech interrupčnej tabletky vyjadrujú už dvadsať rokov, čo potvrdili aj prítomní experti.

„Interrupčná tabletka má našu plnú podporu. Ak máme na Slovensku povolenú interrupciu, tak ju robme čo najšetrnejšie,“ uviedol prítomný Hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský.

Poslankyňa Cigániková má pripravený aj záložný plán v podobe pozmeňujúceho návrhu k zákonu o interrupciách. To si však vyžaduje podporu aj ďalších koaličných poslancov.

„Chápeme, že naši kolegovia z OĽaNO si to chcú najprv vydiskutovať na klube. My sme trpezliví a čakáme, kým si to preberú. Netlačme na nich, robia, čo môžu… Nechceme bojovať, chceme sa dohodnúť,“ dodala liberálna poslankyňa.

