18. jún 2020 Správy Zo Slovenska Boj liberála s biskupmi: Chcú ľuďom diktovať, ako majú žiť, Sulík nesúhlasí

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chápe Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) v tom, že chce voľnú nedeľu ako deň pracovného pokoja.

Zdroj: TASR

Majú byť obchody v nedeľu otvorené alebo zatvorené?



Je mi to jedno 5.6% Otvorené 43.8% Zatvorené 50.7%

Zároveň tvrdí, že nechce nikoho obmedzovať, zatiaľ čo biskupi chcú ľuďom diktovať, ako majú žiť. Uviedol to v reakcii na vyhlásenie biskupov, ktorí sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja.

Sulík rozumie tomu, že pre KBS je nedeľa ako deň pracovného pokoja dôležitou témou, pretože je to súčasť jej filozofie, aby ľudia v nedeľu chodili do kostola. „Podstatný rozdiel medzi nimi, mnou alebo nami v SaS je ten, že nám by v živote nenapadlo im zakazovať ísť v nedeľu do kostola alebo ich nútiť ísť do kostola v iný deň,“ uviedol Sulík.

Rodina a ekológia

Z vyhlásenia KBS vyplýva, že nielenže sa voľnou nedeľou poskytne rodinám možnosť tráviť čas spolu, „ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie“. Ako biskupi dodali, jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných, keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života.

Biskupi tvrdia, že by sme nemali premárniť šancu, ktorá sa ponúka. „Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou,“ uvádzajú vo svojom vyhlásení. Zároveň poukázali na pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách.

Obchody na Slovensku sú v nedeľu zatvorené už niekoľko mesiacov. Dôvodom sú opatrenia, ktoré sa zaviedli ešte na začiatku koronakrízy.

Zdroj: TASR