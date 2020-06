18. jún 2020 MI Zo Slovenska Koniec gastráčov sa blíži. Budeme hladní alebo bohatší?

Zamestnanci by už čoskoro mali dostať na výber - buď si od zamestnávateľa vypýtajú gastrolístok alebo radšej finančný príspevok na stravu. Niekto príde o veľké peniaze a niekto zas môže byť hladný.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) oznámil, že koalícia sa dohodla na veľkej zmene, ktorá ovplyvní stravovacie možnosti mnohých ľudí. Povinné gastráče majú byť minulosťou. Táto téma už dávno vyvoláva veľké vášne. Ide totiž o veľké peniaze i zdravie.

Nech žije výber!

Samotný návrh zmeny zákona ešte len má prerokovať vláda i parlament. Richard Sulík je však spokojný, že základnú myšlienku slobodného výberu medzi gastráčom a peniazmi obhájil.

„Samozrejme, ja neviem dnes povedať, aké zmeny ešte budú presadené v parlamente cez poslanecké pozmeňovacie návrhy,“ upozornil minister hospodárstva za SaS. Zmeny môžu prísť, pretože názory na túto tému sa dlhodobo líšia. Kým niektorí kričia o škodlivosti gastráčov pre naše peňaženky, iní ich velebia.

Špinavý biznis

Už v roku 2016 sa vtedajší poslanec za SaS Juraj Droba pre týždenník Trend vyjadril, že gastrolístky sú špinavý biznis za veľké peniaze, z ktorého na Slovensku profitujú štyri firmy.

Spoločnosti, ktoré vydávajú a vykupujú gastráče, si účtujú poplatky, ktoré sa môžu pohybovať až do výšky šesť percent. Je to veľká suma, keďže v tomto biznise sa ročne točí okolo 750 miliónov eur. V konečnom dôsledku ju reštaurácie môžu premietnuť do vyššej ceny jedla. Bez gastráčov by sme sa teda teoreticky mohli stravovať lacnejšie.

„Gastrolístky robia zo zamestnancov ovečky, ktoré nevedia, kedy majú hlad. Obrovské problémy pridávajú aj zamestnávateľom a reštauráciám, keďže administrácii s lístkami sa musí venovať ďalší človek,“ cituje Trend Drobu.

Na druhej strane však stoja odborári, ktorí za gastráče usilovne bojujú. Tvrdia, že ak zamestnanec dostane namiesto lístka peniaze, je väčšia pravdepodobnosť, že ich použije na niečo iné a nie na obed.

Gastráč vraj motivuje človeka k tomu, aby sa zdvihol a išiel sa najesť. Ak bude mať finančný príspevok, skôr si môže povedať, že radšej ušetrí a zostane hladný.

Problémom môže byť aj optický klam na výplatnej páske, že zamestnanec zarába viac, čo môže zamestnávateľ zneužiť, ak bude žiadať zvýšenie platu.

