Boja sa Rusi ODVETY? Pozrite sa, čo nainštalovali na strechách výškových budov v Moskve

Na strechách niekoľkých budov v centre Moskvy rozmiestnili raketové systémy určené na obranu pred vzdušnými hrozbami – lietadlami a prilietajúcimi raketami, informoval v piatok britský denník The Guardian.

Podľa neho to naznačuje, že Kremeľ sa pripravuje na možný, aj keď málo pravdepodobný útok na ruské hlavné mesto.

Na fotografiách zverejnených na sociálnych sieťach vo štvrtok vidno, že na streche osemposchodovej budovy na nábreží rieky Moskva bol nainštalovaný raketový systém Pancir. Danú budovu využíva ministerstvo obrany, spresnil The Guardian.

Na inom videu vidieť, ako systém protivzdušnej obrany vyzdvihujú na strechu budovy školy v moskovskej štvrti Taganka. Ide o objekt nachádzajúci sa 1,5 kilometra juhovýchodne od Kremľa.

Viaceré ruské médiá však v posledných týždňoch informovali aj o rozmiestnení raketových systémov dlhého doletu S-400 v Moskve. Systémy S-400 a Pancir-S1 sa často používajú spoločne v tejto kombincáii, objasnil The Guardian.

Raketové systémy krátkeho až stredného dosahu sa používajú na obranu proti lietadlám, vrtuľníkom a riadeným strelám. Ruská armáda uviedla, že by sa mohli použiť aj proti menším cieľom, ako sú vojenské a komerčné drony, ktoré sa objavili aj na bojiskách Ukrajiny, kde Rusko vlani vo februári rozpútalo vojnu.

Najtragickejší z nich bol útok na ukrajinské mesto Dnipro zo 14. januára, pri ktorom protilodná balistická strela Ch-22 zasiahla časť bytového domu, pod ktorého troskami zahynulo 45 ľudí.

Zábery na nainštalované raketové systémy v Moskve sa objavili deň pred ďalšou schôdzkou predstaviteľov rezortov obrany západných krajín, ktoré sa koná v piatok na leteckej základni Ramstein v Nemecku.

Očakáva sa, že v Ramsteine by mohol byť schválený nový balík vojenskej pomoci Ukrajine, ktorý by mohol zahŕňať aj poskytnutie ťažkých tankov.

Ruskí predstavitelia však pred stretnutím vydali v Ramsteine varovania, ktorými sa pokúsili odradiť členov aliancie NATO od poskytnutia modernejších zbraní tvrdením, že by mohli potenciálne vyvolať jadrový konflikt.

Russians put Pantsir-S1 anti-aircraft system to roof of building in Moscow. pic.twitter.com/AsMTdqJGVw

It is an administrative building with a number of offices pic.twitter.com/bTI71aAnbf