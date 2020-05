Dnes o 15:42 Zo Slovenska Bojí sa o svoj koniec? Fico už "kope" aj do vlastných straníkov: Ste naivní!

Zdroj: TASR

Predseda Smeru-SD Robert Fico kritizuje členov predsedníctva a poslancov za ich verejné vyjadrenia k situácii v strane.

List od Fica

V liste, ktorý im adresoval, ich okrem iného dôrazne žiada, aby sa zdržali verejných vyhlásení o vnútornom živote strany. Kritizuje ich za odchod Jána Podmanického, hovorí o „odsúdeniahodnej politickej naivite“ a vyhlasuje, že „natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru“ bude považovať za konanie poškodzujúce záujmy Smeru-SD.

„Vyhlásenia o skoršom sneme, ambíciách zmeniť vedenie strany, o ktorých sa dozvedáme len a len z médií, výrazne poškodzujú Smer-SD,“ píše v liste Fico, ktorý je momentálne práceneschopný. Hovorí, že mu je ľúto, keď jeho neprítomnosť využívajú na oslabovanie postavenia Smeru-SD „v mene osobných politických ambícií“. Dodáva, že 20 rokov kolegom vytvára úspešný priestor na politickú prácu aj napĺňanie najvyšších politických ambícií.

Odchod Podmanického

Pripomína riešenie vecí vnútropolitickou diskusiou. „Móda odkazovať predsedovi strany posolstvá cez médiá, a to často v rozpore s obsahom predchádzajúcej internej diskusie, je móda, ktorú nemienim rešpektovať,“ zdôraznil. Za hrubú politickú chybu považuje tlak na odchod Jána Podmanického, ktorý vytvorili niektorí členovia vedenia. Podmanický sa podľa neho podieľal na prijatí opatrení, ktoré pomohli Smeru-SD dosiahnuť vo voľbách viac ako 13 či 14 percent.

Fico poukazuje aj na vnútorné mechanizmy strany. „Ich nerešpektovanie, nerešpektovanie iných názorov, natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru a bezhlavé a politicky naivné verejné vyhlásenia, budem považovať za konanie poškodzujúce záujmy Smeru-SD,“ vyhlásil. Kolegov kritizuje aj za to, že po všetkých spoločných rozhodnutiach aj v súvislosti s kandidátkou do volieb 2020, sa súčasťou práce Smeru-SD stáva „odsúdeniahodná politická naivita“.

Odchod zo strany

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini v nedávnom rozhovore pre TASR potvrdil záujem kandidovať za predsedu strany. Nevylúčil ani odchod zo Smeru-SD, nasledovať by ho mohli viacerí členovia. V strane už viacerí hovoria o potrebe diskusie o výmene predsedu a tiež o skoršom konaní straníckeho snemu.

Čoraz častejšie sa objavujú aj kritické hlasy voči Ficovi a podporné vyjadrenia k Pellegrinimu. Kriticky sa časť vedenia strany postavila aj k Podmanickému, ktorý chcel spolupracovať v platforme s ĽSNS. Podmanický po kritike oznámil odchod zo strany.

Pellegrini už nebude mlčať

Videnie politického sveta predsedu Smeru-SD Roberta Fica a podpredsedu Petra Pellegriniho sa rozchádzajú. Dokazuje to podľa Pellegriniho list Fica adresovaný spolustraníkom. Pellegrini podľa svojich slov odmieta snahu umlčať „čoraz intenzívnejšie kritické hlasy“. Iný názor nepovažuje Pellegrini za poškodzovanie záujmov Smeru-SD.

„List pána predsedu len potvrdzuje, že jeho a moje videnie politického sveta a budúcnosti sa značne rozchádzajú. Odmietam snahu umlčať čoraz intenzívnejšie kritické hlasy, ktoré sa vnútri strany ozývajú, a nepovažujem vyjadrenie iného názoru za hlboké poškodzovanie záujmov Smeru,“ uviedol Pellegrini pre TASR v reakcii na slová v liste.

Pellegrini tiež pripomenul, že neoddeliteľnou súčasťou sociálnej demokracie je jasný postoj proti fašizmu a nespolupráca so subjektmi, ktoré túto politiku presadzujú.

Podpredseda Smeru-SD Richard Raši sa k listu vyjadrovať nechcel, pretože to považuje za internú záležitosť strany. Fico kritizuje členov predsedníctva a poslancov za ich verejné vyjadrenia k situácii v strane.

