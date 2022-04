9 Galéria Zdroj: instagram.com/aimeeinghigher Bojovníčka za prirodzenosť: Prosím, prestaň vidieť svoju „záhradu“ ako záhon hliny, FOTO Sme vo vojne s tým, čo je nám najprirodzenejšie, odkazuje verejne mladá bojovníčka za prirodzenú krásu. Neholí sa pod pazuchami, ani v intímnej oblasti. 9. apríl 2022 Lifestyle

Mladá žena začala propagovať prirodzenosť a k tomuto kroku povzbudzuje nežnejšie pokolenie. Chĺpky podľa jej slov nie sú tým, čo by sme mali schovávať alebo sa za to hanbiť.

Aimee sa prestala holiť pod pazuchami, aj v intímnej oblasti. „Ak by na našom tele nemali byť chĺpky, tak by tam nerástli. Sme vo vojne s tým, čo je najprirodzenej­šie,“ odkázala na Instagrame 21-ročná Austrálčanka, ktorú sledujú desaťtisíce ľudí.

Najprv sa cítila špinavá

Aimee sa vyznala, že v minulosti zvádzala veľký boj, a to najmä vtedy, keď si musela obliecť plavky. „Myseľ mi hovorila, že „viditeľné“ ochlpenie je niečo akoby nevhodné. Osobne mi to neprekážalo na vlastnom tele a keď som bola doma, ale chodiť na verejnosti v bikinách, to nie,“ posťažovala sa.

Pobrežie Austrálie je známe krásnymi plážami, no pre Aimee a jej priateľky to znamenalo len jedno: Kontrola a úprava svojho tela. „Keď som s kamoškami chcela ísť na pláž, museli sme sa pred odchodom uistiť, že sme sa oholili, aby sme zbavili nevzhľadných chĺpkov, ktoré by nám vykúkali spod bikín. A keď sme na to náhodou zabudli, och… cítili sme sa neisto.“

„Vážne som si myslela, že som neudržiavaná, špinavá a neženská kvôli mojim prirodzeným chĺpkom,“ vracia sa do minulosti a dodáva, že podľa jej slov je tomu presný opak.

Ako pekná záhrada

„Vyrastáme z mladých dievčat v puberte v prekvitajúce ženy, ktoré majú krásne ženské črty a chĺpky na tele,“ ohlasuje Aimee.

No zároveň pripomína, že je každého osobná vec, že či použije holiaci strojček aj na iné časti tela, ako sú napríklad nohy. „Chcem vám však objasniť, že chĺpky na vašom tele nie sú niečo, za čo by ste sa mali hanbiť. Vaše myšlienky a to, ako sa cítite s nimi, je to, na čom mi záleží. Prosím, prestaň vidieť svoju „záhradu“ ako záhon hliny,“ posmeľuje dievčatá a ženy. Zdá sa, že Aimee sa v tejto filozofii našla a s hrdosťou ukazuje to, čo jej príroda nadelila.

Zdroj: Dnes24.sk

