10. marec 2021 Lifestyle Matky hrdo ukazujú strie a jazvy: Za svoje telo sa nehanbíme, sú znakom lásky Zdá sa, že éra dokonalých matiek je na ústupe. Ženy čoraz častejšie ukazujú bez rozpakov svoje telá po pôrode a to bez akýchkoľvek filtrov. Majú na to ten najkrajší dôvod.

Nejednu mamičku po pôrode trápi väčšia či menšia telesná zmena. Napriek tomu, že má byť ženám prirodzená, niektoré matky si nedokážu vychutnať svoj uzlík šťastia a ocitnú sa pod nátlakom okolia či niektorých médií, ktoré ohlasujú obľúbené tipy, ako sa čo najrýchlejšie vrátiť do formy a ako byť dokonalou mamičkou.

Proti zaužívanému stereotypu „vyťahujú zbrane“ čoraz častejšie známe tváre, no veľmi rýchlo sa za nimi „doťahujú“ aj ženy naprieč celým svetom. Všetky spája jedno – akceptovanie a milovanie svojho tela. Neschovávajú ho pred svetom a už vôbec nie pred sebou. Nehanbia sa za jazvy po cisárskom reze, ovisnutej koži či po striách a iných zmenách na svojom tele.

Osobnosti aj mamičky spája jedno

Známe spevácke hviezdy ako Pink či Katy Perry, filmová herečka Kate Hudson, modelka Chrissy Teigen či napríklad jedna z najpredávanejších autoriek New York Times, Jenny Mollen, servírovali médiám s radosťou svoje mamičkovské starosti a zašli aj do intímnejšej sféry. Ukázali svetu svoje nové stopy na tele.

Štafetu prebrali i mnohé známe a známejšie slovenské osobnosti. Ťažkú hlavu si nerobila napríklad pred niekoľkými rokmi ani Kristína Tormová, keď vtedy aktuálnu fotku opísala slovami ako: „Nový človiečik alebo Aj brucho je len človek". Herečka a spisovateľka svoje telo poznačené materstvom fotí s hrdosťou doteraz.

Máme poďakovať sebe, je to predsa dôležité

Na internete sa darí niekoľkým skupinám, ktoré vzdávajú hold mamičkám – za ich vznikom stoja tie najpovolanejšie – tamojšie mamičky. Stávajú sa on-line miestom, kde bez retuše ukazujú svoje telá a dodávajú odvahu. Povzbudzujú aj svoje kolegyne, ktoré si veľmi neveria.

„Niektoré dni sú ťažšie ako iné. Mám pocit, akoby ma definovala moja váha. Snažím sa vidieť svoju krásu. Stále sa učím mať rada samú seba. Poďakovať sa za to, že som vyživovala a utešovala dvoch krásnych, zdravých chlapcov. Snažím sa brať jeden deň po druhom. Ako matky zažívame obrovský tlak na to, aby sme sa ‚odrazili‘ späť k našim telám po narodení dieťaťa. To nie je spravodlivé ani zdravé,“ vyzýva s fotkou istá mamička na účte Women in Real Life, ktorá ako už názov napovedá, ukazuje reálny život žien, ktoré darovali to najcennejšie – život.

„Snaha o dosiahnutie „dokonalého tela“ je vyčerpávajúca … Takže, stojí to za to? Krátka odpoveď … Nie. Nestojí to za to,“ opisuje verejne ďalšia mamička na sociálnej sieti, pričom jej snaha o „dokonalé“ telo prinieslo veľa utrpenia. „A jednou z obetí bolo moje duševné zdravie.“