23. júl 2023 Ľubomír Hudačko Magazín BOLI SME v bludisku v Starej Ľubovni: Areál sa hľadá ťažko, no potom vás to bude baviť! FOTO Na to, aby ste našli vyhľadávané bludisko v Starej Ľubovni, potrebujete navigáciu a ani tá vám nemusí stačiť. Jeho označenie nie je príliš dostatočné. Blúdite tak skôr, ako vojdete do bludiska.

Výlet do bludiska v Starej Ľubovni a najväčšieho takéhoto druhu v strednej Európe je vyhľadávanou atrakciou najmä pre rodiny s deťmi.

Na miesto sme sa vybrali aj my, zvolili sme si víkendový deň. Natrafili sme na viaceré rodinné skupinky s deťmi, ktoré to prišli vyskúšať takisto.

Ťažko viditeľné

Najprv vás však čaká blúdenie a hľadanie samotného areálu bludiska.

Počas jazdy autom máte len minimálnu šancu natrafiť na označenie či iné navigovanie na presné miesto tejto atrakcie. Možno sme len mali smolu, ale reálne sme videli len 1–2 z auta ťažko viditeľné tabuľky v hnedo-čiernej farbe.

Vstup nie je dostatočne viditeľný a označený, čo v diskusiách či komentároch na sociálnej sieti bludiska pripomenulo už viacero návštevníkov.

Areál v čase našej návštevy nebol pokosený a tabuľky s označením bludiska boli zle viditeľné okrem vstupu aj počas cesty autom.

Ak sa však predsa len dostanete pred vstup do bludiska, všimnúť si môžete nepokosené okolie a priemyselný areál, o ktorom by ste si nikdy nepomysleli, že o pár metrov sa nachádza najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe.

Aký vstup sa platí

Až po pár metroch a zanedbanom vstupe sa objaví veľká trávnatá plocha a s ním atrakcia, kvôli ktorej sme tam merali cestu.

Inak, za vstup uhradí dôchodca 5 eur a dospelý 8 eur.

A začína sa dobrodružstvo s hľadaním trezoru, ktorý je naplnený 1× denne a sľubuje 1 vstup zdarma. Okrem toho aj hľadaním veľkých sôch majstrov (odvahy či pokory), dokopy ich je 9.

Ak máte chuť a čas, môžete nájsť všetky, no i bez toho môže byť blúdenie celkom zdĺhavé.

Areál s bludiskom vyzerá pekne, pred vstupom doňho prejdete popri priemyselnému centru.

Ak sa vyberiete správnym smerom, môžete to mať celé za sebou v priebehu hoci aj 15 minút. Reálne však môžete stráviť v bludisku aj hodinu, prípadne ešte dlhšie.

Čo je zakázané?

Viaceré smery sú ukončené slepou uličkou a to robí atrakciou ešte zaujímavejšou.

Miestami môžete pociťovať mierne zúfalstvo a snahu sa vrátiť, no odporúčame vám vydržať. Musíte sa skrátka vybrať iným smerom, hoci nikdy nemáte istotu, či to bude ten správny. A pozor, zakázané je preliezanie živého plota, za čo hrozí pokuta či vyvedenie z areálu.

Cieľom bludiska je dostať sa k vyhliadkovej veži. Nie je to však úplne jednoduché, ako sa môže na začiatku zdať.

Výhľad na hrad

Potešia vás však zastávky pri spomínaných sochách, ktoré ste ešte nevideli a tak sa zdá, že ste blízko k cieľu.

Tým je vyhliadková veža v strede labyrintu, z nej vidno hrad v Starej Ľubovni najlepšie.

A takisto aj výhľad na celé bludisko stojí za to. Naspäť sa už dostanete po pamäti, zakúpiť si môžete aj suvenír alebo sa občerstviť. Bludisko je otvorené od 10.00 hod. do 20.00 hod. a rozhodne stojí za to si to celé vyskúšať.

