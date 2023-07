Zdroj: TASR/Ján Krošlák , Pexels.com Meteorológovia ZVÝŠILI stupeň výstrah pred búrkami: Hrozia aj POVODNE Na Slovensko sa rútia silné búrky. Meteorológovia vo viacerých okresoch zvýšili stupeň výstrahy. 17. júl 2023 Zo Slovenska

17. júl 2023 Zo Slovenska Meteorológovia ZVÝŠILI stupeň výstrah pred búrkami: Hrozia aj POVODNE Na Slovensko sa rútia silné búrky. Meteorológovia vo viacerých okresoch zvýšili stupeň výstrahy.

Na celom Slovensku platí v pondelok výstraha pred búrkami. Vo viacerých okresoch ju zvýšili z prvého na druhý stupeň. V niektorých oblastiach hrozí i povodeň z prívalového dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Druhý najvyšší stupeň

Druhý stupeň výstrahy pred búrkami je vydaný pre celý Žilinský kraj i pre väčšinu okresov Trenčianskeho a Prešovského kraja. Tiež pre okresy Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Rimavská Sobota, Revúca, Brezno a Banská Bystrica.

Búrky s krúpami môžu byť podľa SHMÚ sprevádzané prudkým lejakom s úhrnom zrážok od 30 do 50 milimetrov v priebehu 30 minút. Tiež nárazmi vetra od 70 do 110 kilometrov za hodinu.

Silný vietor aj krúpy

V oblastiach, kde je najnižší stupeň výstrahy, hrozia búrky s krúpami a prudkým lejakom s úhrnom zrážok od 20 do 30 milimetrov za 30 minút. Nárazy vetra môžu dosiahnuť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Výstrahy pred búrkami platia v pondelok do 20.00 h.

Hladiny môžu stúpať

V súvislosti s prívalovým dažďom boli vydané prvostupňové hydrologické výstrahy v oblastiach Stredného Považia, Popradu či rieky Torysa. Tiež v okrese Bardejov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Kysucké Nové Mesto. V okrese Čadca je v tejto súvislosti výstraha druhého stupňa.

Popoludní môžu Slovensko potrápiť aj vysoké teploty. Druhý stupeň výstrahy je vo väčšine okresov Nitrianskeho kraja, tiež v okresoch Michalovce, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Lučenec a Krupina. Teplota tam môže dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Vo viacerých okresoch Slovenska, s výnimkou Žilinského kraja, platí najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Vydané sú do 18.00 h.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: TASR