11. máj 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Boli sme v Dubrovníku a zamerali sme sa na CENY: Koľko STOJÍ zmrzlina, pivo či koláče? Zo všetkých strán počúvame, že dovolenka v Chorvátsku sa vám môže pekelne predražiť a ceny stúpajú do závratných výšok. Aká je pravda? Boli sme sa pozrieť v Duborovníku.

To, že ceny v Chorvátsku od zavedenia eura výraznejšie vzrástli, je fakt. Chceli sme však vedieť, či ide o naozaj rapídne zdražovanie. Vybrali sme sa preto do chorvátskeho Dubrovníka, mesta, ktoré je označované za úplne najdrahšie v celej krajine.

A ako obstála perla Jadranu? Pozrite sa, čo sme zistili počas našej cesty na prelome apríla a mája.

Čím viac kopčekov, tým výhodnejšia cena

Takmer vo všetkých článkoch, ktoré riešia ceny v Chorvátsku, sa spomína zmrzlina. Nemohli sme ju tak vynechať ani my. Ako pri všetkých nižšie uvedených cenách, aj pri zmrzline platí, že jej cena závisí od lokality, kde si mrazivú pochúťku doprajete. Iná cena tak je vo vzdialenejších častiach a iná na ulici Stradun, ktorá pretína centrum historického mesta.

Ešte pred vstupom za historické hradby môžete nájsť jednu z predajní zmrzliny. Za kopček (mimochodom mimoriadne veľký) zaplatíte 2,50 eur. Čím viac kopčekov si objednáte, tým bude cena výhodnejšia. Dva kopčeky stoja 4 eurá a za tri zaplatíte 5 eur. V Starom prístave v historickom meste však potom za kopček zmrzliny zaplatíte 3,50 a zvýhodnenú cenu pri viacerých kopčekoch tu nemáte.

6 kopčekov zmrzliny za 10 eur / Zdroj: Dnes24.sk

Pre milovníkov kávy

Ďalšou často sledovanou položkou je cena kávy. Na triede Stradun nie je problém zaplatiť za kávu 4 až 5 eur. Stačí však prejsť o uličku ďalej a môžete, tak ako my, objaviť podnik, v ktorom sa schádzajú domáci. Za dvojité espreso a kapučíno sme dokopy zaplatili 2,30 eur. Ak sa vyberiete mimo hradieb, čerstvú mletú kávu vám pripravia aj v takmer každej predajni potravín. My sme jednu vyskúšali, nebola horšia ako káva v centre a navyše, stála iba 80 centov. Aj tu tak platí, že si priplatíte podľa toho, kde si chcete vychutnať váš obľúbený nápoj. Ľadová káva sa takmer všade mimo centra pohybovala na úrovni 4 eur. Keď chcete ušetriť, stačí sa vyhnúť najrušnejšej turistickej ulici a ceny máte podobné ako na Slovensku. Vo viacerých prípadoch dokonca lacnejšie.

Tradičné koláče

Chorvátsko je známe aj svojimi koláčmi. Medzi najobľúbenejšie bezpochyby patrí burek. Aj tu sa ceny výrazne líšia. Priamo medzi historickými hradbami nájdete podnik, ktorý predáva iba burek a za jeden kus si neváha vypýtať aj 7 eur. Ak prejdete po rovnakej ulici pár metrov ďalej, nájdete prvú pekáreň a v nej už mäsový burek stojí 4,50 eur, ten so syrom 3,80 eur. Ak vyjdete z tieňa hradieb, burek kúpite od 2,50 do 2,80 eur. V pekárňach mimo centra chcú za čerstvý croissant približne 1,30 eur.

Pekárne nájdete takmer na každom rohu. Kávu kúpite aj za 80 centov / Zdroj: Dnes24.sk

Pivo, voda, kola

A čo v prípade, ak potrebujete uhasiť smäd? Po litra vychladenej minerálnej vody kúpite bežne v obchodoch za 60 centov. Stačí však vyjsť na hradby a miestny podnikavec vám malú fľašku s radosťou predá za 3 eurá. V centre historického mesta stojí v podniku pollitrovka minerálky približne 2,50. Pivo si môžete vychutnať v cene od 2 do 6 eur, záleží od lokality a podniku. Za nealko nápoje (Coca-Cola a pod.) zaplatíte od 3 do 5 eur.

Aj tu záleží na tom, kde nakupujete / Zdroj: Dnes24.sk

Jedlo v podnikoch

Rôzne čerstvé sendviče kúpite v centre Dubrovníka v cenách od 6 do 7 eur. Ak máte chuť na niečo teplé a zájdete do reštaurácie, ceny sa výrazne líšia podnik od podniku. Nedá sa tak presne určiť, koľko zaplatíte. Pozrime sa však na niektoré ceny priamo na triede Stradun. Ako prvé si spomeňme bistrá. Kebab stojí v priemere 10 eur, cena hamburgerov sa tu pohybuje od 10 do 16 eur. Za šaláty zaplatíte od 10 do 13 eur.

V reštaurácii sú burgre o niečo drahšie a ich cena sa pohybuje od 15 do 18 eur. Za pizzu zaplatíte od 17 do 25,50 eur. Prílohy v podobe hranoliek sú za 5,50, grilovaná zelenina 6 eur a chlieb za 3 eurá. Hovädzí filet bol za 27 eur, grilovaná ryba za 23, rizoto od 13 eur do 19 eur a rôzne cestoviny približne za 16 eur. Denné menu sa pohybovalo od 22 do 35 eur, podľa podniku. Za polievky by ste zaplatili priemerne 7 eur.

Najdrahšie podniky sú na triede Stradun v historickom centre / Zdroj: Dnes24.sk

Nazreli sme aj do potravín

Množstvo Slovákov reštaurácie a podniky nevyhľadáva a radšej nakupujú v predajniach potravín. Pozreli sme sa do niekoľkých. Syrový burek tam nájdete za 1,49, pričom ten mäsový stojí 1,69 eur. Šišky tam mali za 45 centov, plnené croissanty za 55 centov.

Pol litrová plechovka piva Laško stála 1,53 eur, Ožujsko 1,49 eur (fľaškované 1,15 eur, šesť balenie 0,5 l plechoviek 7,99 eur), Krušovice 1,59 eur, Staropramen 1,65 eur (vo fľaške 1,19 eur) a Karlovačko 1,56 eur (šesť balenie 0,33 l za 5,99 eur). 0,33 l pivá v plechovke sa pohybovali od 1,39 eur za Heineken, po 1,55 eur za Ožujsko. Pol litra bazového alebo grepového radlera sme kúpili za 1,62 eur.

V čase nášho pobytu mali pol litra Coca-Coly, toniku, Sprite či Fanty za 1,15 eur. Lokálny cider predávali za 1,59 eur (0,33 l fľaška).

Pozreli sme sa aj na ceny niektorých potravín: liter mlieka 1,35 – 1,45 eur, liter trvanlivého mlieka 0,69 – 1,65 eur, liter jogurtového nápoja 1,59 – 2,29 eur, mozzarella 125 g 2,10 – 3,19 eur, margaríny 225 g 1,25 – 2,15 eur, kocka masla 2,10 – 3,39 eur, majonéza od 2,45 eur (tuba 165 g) až po 5,29 eur za 620 g, lístkové cesto 1,39 eur za 275 g a vajíčka 1,69 eur za 10 kusov (veľkosť M).

Chrumky 90 g predávali v samoobsluhe za 99 centov, 125 g pukancov za 85 centov. 120 g balenie paprikových čipsov bolo za 1,79 eur a balenie Pringles za 3,69 eur.

Vybrané ceny v predajni potravín / Zdroj: Dnes24.sk

A čo doprava?

Aby bol náš zoznam kompletný, dodajme, že jazda MHD stojí 1,99 eur. V prípade, ak chcete hromadnú dopravu využívať častejšie, odporúčame kúpiť zvýhodnené karty. Napríklad karta na 72 hodín stojí 11,95 eur.

V čase našej návštevy stál liter nafty 1,45 eur a liter benzínu 1,56 eur.

Ceny pohonných hmôt a 3-dňová karta na MHD / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk