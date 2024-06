Romantická prechádzka po pláži sa zmenila na HOROR: Ženu strhla vlna, stále ju nenašli! VIDEO

Na pláži v Soči sa 16. júna prechádzal pár. Internetom koluje video, ktoré zachytáva chvíle hrôzy. Muž so ženou sa držia za ruky a prechádzajú sa po piesku. V jednom momente ich však silné vlny zrazia z nôh. Po chvíli sa mužovi podarí dostať na breh, no žena zmizla. Informuje o tom Free Press Journal.

Na konci videa vidno, ako sa muž snaží bez úspechu nájsť svoju 20-ročnú partnerku Dianu.

Sestra dievčaťa pre Runews.24 pove­dala, že na mieste bolo viacero svedkov, no nikto jej neprišiel na pomoc. „Ľudia len stáli a pozerali sa, čo sa dialo natáčali na svoje telefóny. Všetci to videli, ale nikto nepomohol,“ vraví.

Hoci v danej oblasti platili výstrahy pred búrkami a všade boli veľké vlny, úrady pláž neuzavreli. Sestra nezvestnej viní Dianinho priateľa. „Andrej, ktorý má 31–32 rokov, si mal uvedomiť nebezpečenstvo a nepustiť ju k vode,“ hnevá sa.

Okamžite sa rozbehla záchranná akcia, no tá úspech nepriniesla. Po Diane pátra 15 záchranárov a 5 člnov. Hľadajú ju aj kilometer od brehu, no dievča ani po niekoľkých dňoch neobjavili.

