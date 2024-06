21. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Cirkev rieši ďalší ŠKANDÁL! OPITÝ farár zabudol na pohreb, potom sa postaral o TRAPAS Kňaz zabudol na pohreb, mýlil si meno zosnulého a o škandál sa postaral aj počas prvého svätého prijímania.

V poľskej obci Uniejów-Parcela sa stal veľký škandál. Poľskému portálu Wiadomosci sa ozvali šokovaní farníci.

Na pohreb neprišiel, zdriemol si

Keď zomrel 91-ročný veriaci Julian, dlhoročný dobrovoľný hasič a farník, ktorý pomáhal stavať kaplnku, rodina začala vybavovať pohreb. Termín obradu určil miestny farár. Keď sa rodina v stanovený deň dostavila pred kostol, aby dala posledné zbohom svojmu príbuznému, našla len zamknuté dvere a farára nebolo.

„Zvonili sme pri dverách niekoľko minút. Nakoniec vyšiel kňaz a povedal, aby ho nerušili, pretože si zdriemol,“ vraví člen rodiny zosnulého Juliana. Keď sa kňaza pýtali, prečo spí, keď má slúžiť pohrebný obrad, odvetil im, aby prišli nasledujúci deň.

Zhrozená rodina

Neskôr potvrdil, že už mu bol pohreb pripomenúť aj kostolník, no poslal ho preč. Začal sa vyhovárať, že pohreb byť v daný deň nemôže, pretože chýba organista. Ten však stál pred zamknutým kostolom spolu so smútiacou rodinou! „Čo? Ja som tu už 40 minút, ale kostol je zatvorený,“ povedal prekvapený organista. Keď sa syn zosnulého snažil farárovi dohovoriť, nech predsa odslúži obrad, keď prišlo toľko ľudí, kňaz mu mal cestou do sakristie povedať: „Ty sráč! Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť!“

Kňaz ustúpil až v momente, keď sa rodina začala vyhrážať zavolaním polície a žiadosťou o vrátenie peňazí za pohreb. Obrad sa napokon začal s polhodinovým oneskorením, no farár sa počas neho správal zvláštne.

Čo to vravel?

Keď prišiel do kostola, ľudí pozdravil slovami: „Pochválený buď Ježiš Kristus, dnes som triezvy.“ Počas obradu sa namiesto zosnulého Juliana modlil za akéhosi Júliusa. Keď ho ľudia upozorňovali, odvetil im, že v tom predsa nie je žiadny rozdiel. Všetko zašlo až tak ďaleko, že viacero pobúrených ľudí opustilo kostol.

Počas omše sa kňaz dokonca sťažoval, že sa mu rodina zosnulého vyhráža políciou. Syn Juliana podal oficiálnu sťažnosť. Spomína v nej, ako po obrade kňaz nasadol do auta, zastavil sa pri smútiacich, stiahol okienko a povedal: „Dám ti pusu a ty s tým budeš súhlasiť.“ Potom so škrípaním pneumatík bleskovo vyrazil preč. Žiadal dokonca o odvolanie farára, keďže miestne deti sa pripravovali na prvé sväté prijímanie. Biskup jeho žiadosti nevyhovel.

Trapas počas prijímania

Obavy sa potvrdili. Prijímania sa napokon zúčastnilo len minimum detí. Matka jedného z nich hovorí, že sa kňaz potácal a z rúk mu padla monštrancia. Počas čítania sa stále mýlil a opieral sa o oltár.

Rodičia preto zavolali policajtov, ktorým sa v sakristii priznal, že pil omšové víno. Pri prijímaní mal podľa iného rodiča chváliť účesy žien a posielal im vzdušné bozky. To, že bol pod vplyvom, potvrdila aj polícia. Farár napokon skončil len s pokutou a tým to polícia podľa hovorkyne „považuje za ukončené.“

Farár médiám odkázal, nech sa opýtajú ľudí, ktorí na neho podali sťažnosť. On sa vraj k ničomu vyjadrovať nebude. Biskupstvo mu nariadilo, aby sa ospravedlnil veriacim. „Kňaz začal tým, že bol u biskupa, všetko vysvetlil, ničím sa neprevinil a na záver povedal, že ho to mrzí,“ dodal syn zosnulého Juliana.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk