19. december 2019 Eva Mikulová Regióny Krimi Brutálny útok v Richnave! Štyri deti napadli ženu a zhodili z mosta. Utrpela ťažké zranenia!

Na Spiši brutálne napadli staršiu ženu (60). Neplnoletí útočníci ju okradli, zbili, zhodili z mosta a potom ušli do osady. Hlavný aktér útoku je už obvinený.

Zdroj: TASR

Brutalita ktorá nesmie ostať nepotrestaná! Hrozné je to, že staršiu ženu (60) lúpežne prepadli štyri deti z neďalekej osady, a to 13 ročný Erik, 14 ročný Jaroslav, 11 ročný chlapec a ďalší 14 ročný tínedžer.

Bez štipky ľútosti

K útoku došlo v stredu 18. decembra večer v Richnave v okrese Gelnica pri železničnej stanici.

„Po prijatí tiesňového volania na linku 158, boli na miesto okamžite vyslané policajné hliadky, ktoré po príchode na miesto našli poškodenú 60-ročnú ženu s rozsiahlymi zraneniami, ktorej až do príchodu záchranárov poskytli predlekársku prvú pomoc, a získali informácie o popise a možnom pohybe podozrivých osôb, ktoré by mohli mať na uvedenej lúpeži priamu účasť,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Policajti hneď vypátrali 4 podozrivé maloleté osoby (14, 14, 13, 11).

„Jedna z podozrivých osôb, 13-ročný Erik, poškodenú ženu, v čase, keď prechádzala cez most ponad rieku Hornád, zozadu fyzicky napadol a žena spadla na zem. Potom ju 14-ročný Jaroslav opäť sotil, poškodená žena sa zachytila zábradlia, no on jej šliapol na ruku. Žena sa pustila a spadla z mosta z 3 metrovej výšky,“ dodáva L. Ivanová.

Brutalita mladíkov sa však stupňovala. Jaroslav niekoľkokrát skočil na jej ležiace telo a odcudzil jej mobilný telefón a veci osobnej potreby, ktoré mala pri sebe.

Tretia, 11-ročná osoba, sa tejto brutálnosti prizerala a dávala pozor, či sa k miestu niekto nepribližuje. Potom všetci spoločne ušli do blízkej miestnej osady.

Nepomohli jej

Ak by ste si mysleli, že sa v nich pohlo svedomie, a oni sa vrátili napäť na miesto pomôcť doráňanej žene, ste na omyle.

„Mladíci sa vzápätí na miesto vrátili aj s ďalším kamarátom, ktorý na tomto skutku nemal účasť, na to, aby prehľadali miesto ešte raz, či si tam z lupu niečo „nezabudli“,“ hovorí L. Ivanová.

Tam ich už všetkých štyroch krompašskí policajti zaistili a eskortovali na útvar Policajného zboru a našli u nich veci patriace poškodenej žene.

Podľa predbežného vyjadrenia lekárov boli žene spôsobené ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť minimálne 42 dní.

Vzhľadom na rozsah týchto zranení a závažnosť tohto brutálneho činu, vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý 14-ročného Jaroslava, hlavného aktéra, obvinil z obzvlášť závažného zločinu lúpeže, a krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie.

Za tento čin hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov, mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Navyše, ide o mladistvú osobu, ktorá sa aj napriek svojmu nízkemu veku, už v minulosti dopustila trestnej činnosti.

Polícia bude zároveň skúmať aj prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť rodičov pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Jaroslavovi maloletí spolupáchatelia, ktorí vzhľadom na svoj vek nie sú trestne zodpovední, boli po vykonaní procesných úkonov prepustení.

„V žiadnom prípade nebudeme tolerovať násilné správanie jednotlivcov. Tento prípad je o to zarážajúcejší, že takéhoto brutálneho konania sa dopustili „deti“,“ dodáva L. Ivanová.

Zdroj: kosice.dnes24.sk