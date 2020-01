9. január 2020 Rôzne Postačí to autodoprave? Ministerstvo ponúka zníženie dane

Autodopravcovia žiadajú 50 percent, ministerstvo financií ponúka oveľa menej. Pripravuje sa preto aj blokáda hraničného priechodu v Kútoch.

Ministerstvo financií navrhuje zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %, autodopravcovia však žiadali 50 percent.

Snaha zviditeľniť sa?

Ministerstvo zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predložínávrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. Informovala o tom riaditeľka tlačového odboru MF Alexandra Gogová.

Požiadavka Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) o 50-percentnom znížení cestnej dane je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vníma ako čisté politikárčenie. „Svedčí o tom aj snaha viacerých opozičných politikov zviditeľniť sa v predvolebnej kampani svojou prítomnosťou na štrajku. Štát nemôže fungovať tak, že ktokoľvek sa postaví na ulicu, bude štrajkovať a povie, že chce polovičné dane a pokiaľ sa to neplní, bude znepríjemňovať život ostatným,“ poznamenala Gogová. Rezort financií sa podľa nej nedá vydierať úniou autodopravcov, ktorá vyhlásila štrajk.

Štrajk blokuje cesty

Od utorka (7. 1.) trvá štrajk autodopravcov v Bratislave, Košiciach aj na Orave. UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že ho mrzí, že zástupcovia UNAS zo stredajšieho (8. 1.) rokovania odišli predčasne.„Ja by som sa chcel baviť pragmaticky a na základe faktov,“ zdôraznil. Požiadavky, ktoré predložilo Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, považuje za oveľa realistickejšie.

Splnené požiadavky?

Rezort financií preto na základe rokovania s Česmadom navrhuje autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Podľa Kamenického pôjde o 9 až 10 miliónov eur.

„Je to suma, ktorú, samozrejme, za normálnych okolností by sme potrebovali kompenzovať nejakým iným opatrením, aj vzhľadom na to, že máme tesne pred voľbami, nebudeme pristupovať ako ministerstvo financií k nejakým kompenzačným opatreniam, ale v budúcnosti budú musieť byť vykonané,“ doplnil minister a bude čakať na reakcie autodopravcov na túto ponuku.

MF týmto krokom považuje požiadavky autodopravcov za splnené. Ďalší vývoj už podľa Kamenického bude v rukách politikov. Oba tieto návrhy totiž musia byť schválené v parlamente, a preto by podľa rezortu financií malo byť v záujme autodopravcov, aby pre ne získali podporu tak koaličných, ako aj opozičných poslancov.

Tlak autodopravcov trvá

Česmad výsledok stredajšieho stretnutia označil ako konštruktívny posun v pozícii rokujúcich strán. Zrušením zdaňovania vreckového by sa podľa združenia podstatne zvýšila konkurenčná pozícia slovenských cestných dopravcov na trhu v európskom kontexte. Zníženie cestnej dane v priemere o 12,5 % Česmad považuje za nízke a označuje to ako úvodnú vyjednávaciu pozíciu ministerstva. O tomto bode chce ešte ďalej rokovať.

„Systémový tlak, ktorý cestní dopravcovia vyvíjajú s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, naďalej trvá. Česmad Slovakia deklaruje, že tieto kľúčové a pre sektor cestnej dopravy systémové zmeny, je potrebné prijať na rokovaní Národnej rady SR v termíne 21. januára 2020,“ podotkol prezident Česmadu Pavol Jančovič.

Člen predsedníctva UNAS Juraj Smrečan vo štvrtok uviedol, že rokovania s ministerstvom financií a ministerstvom dopravy nepriniesli uspokojivé výsledky. „Preto autodopravcovia každú chvíľu stupňujú rozsah štrajku. Aktuálne sú blokované hraničné priechody na hranici s Poľskom v Chyžnom a na hranici s Maďarskom v Komárne. Čiastočne je blokovaná Bratislava, Košice a oddnes aj Ružomberok. Pripravuje sa blokáda hraničného priechodu v Kútoch na česko-slovenskej hranici,“ priblížil Smrečan.

