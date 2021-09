Zdroj: TASR/AP Bude v TEJTO časti Európy veselo? Do parlamentu sa dostali ODPORCOVIA očkovania Odporcovia povinného očkovania proti novému koronavírusu sa prekvapujúco na prvý pokus dostali do parlamentu v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko. 26. september 2021 han Zo zahraničia

26. september 2021 han Zo zahraničia Bude v TEJTO časti Európy veselo? Do parlamentu sa dostali ODPORCOVIA očkovania Odporcovia povinného očkovania proti novému koronavírusu sa prekvapujúco na prvý pokus dostali do parlamentu v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko.

Zdroj: TASR/AP

V nedeľňajších voľbách do tamojšieho krajinského parlamentu získala strana Menschen-Freiheit-Grundrechte (Ľudia-Sloboda-Základné práva, MFG) 6,2 percenta hlasov, informoval denník Kurier na základe sčítania 90 percent odovzdaných hlasov.

Najsilnejšou politickou stranou v Hornom Rakúsku zostávajú ľudovci (ÖVP), ktorí získali 37,6 percenta hlasov a v porovnaní s rokom 2015 (36,4) si mierne polepšili.

Na druhom mieste skončili pravicovo-populistickí slobodní (FPÖ), ktorí však prišli o približne tretinu hlasov – zatiaľ čo pred šiestimi rokmi im dalo svoj hlas 30,4 percenta voličov, v nedeľu to bolo iba 19,9 percenta.

Tretia skončila Sociálnodemokra­tická strana Rakúska (SPÖ) so ziskom 18,5 percenta hlasov pred Zelenými (12,2 percenta). Štvorpercentnú hranicu pre vstup do parlamentu podľa čiastkových výsledkov tesne prekročila strana NEOS (4,2 percenta).

Kto s kým?

ÖVP môže na základe týchto výsledkov pokračovať buď v doterajšej koalícii s FPÖ, alebo ísť do vlády s SPÖ. Ako koaličný partner prichádzajú do úvahy aj Zelení, to však závisí od toho, či sa do parlamentu dostane alebo nedostane strana NEOS, pretože v každej situácii je iné rozdelenie mandátov.

Strana MFG vznikla vo februári tohto roka a pôsobí najmä v Hornom Rakúsku. Jej predseda Joachim Aigner pred voľbami povedal, že MFG nepopiera koronavírusovú pandémiu a nie je ani proti očkovaniu. „Sme odporcovia povinného očkovania,“ zdôraznil Aigner. Strana tiež nechce znevýhodňovanie neočkovaných ľudí. V parlamente sa však mieni venovať aj vzdelávaniu, deťom, mládeži a rodine, "kde je potrebné veľa reformovať“, ako aj zdravotníctvu a sociálnemu sektoru.

Rakúske médiá pripomínajú, že voľby v Hornom Rakúsku budú mať nezanedbateľný dopad aj na Spolkovú radu, druhú komoru parlamentu, kde sú zastúpené spolkové krajiny. SPÖ a FPÖ tam už nebudú môcť blokovať zákony schválené Národnou radou, pretože FPÖ prišla o jeden mandát v prospech ÖVP.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR