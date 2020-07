20. júl 2020 Technológie Budeme u kuriéra platiť iba platobnými kartami?

Bezhotovostný styk sa stáva trendom aj v krajinách strednej Európy.

Práve pandémia koronavírusu mala v ostatných týždňoch výrazný vplyv na spotrebiteľské správanie. Zákazníci, dokonca aj tí menej počítačovo zdatní objavili čaro nakupovania cez internet.

Prevádzkovatelia e-shopov a rovnako tak aj zástupcovia kuriérskych spoločností hlásili enormný nárast zásielok. Na takejto priaznivej vlne sa vezú prakticky od marca tohto roka.

Mnohí zákazníci preferujú nákup cez e-shop aj dnes, keď je väčšina kamenných obchodných prevádzok riadne otvorená a prístupná zákazníkom.

Hygienické a rýchle

COVID-19 mal vplyv aj na ďalšiu oblasť zákazníckeho správania. Spotrebitelia začali preferovať pred hotovostnými operáciami platby kartou.

„Určite to súvisí najmä s hygienickými opatreniami, ktoré súvisia s minimalizáciou rizika prenosu infekčnej nákazy, ktorú spôsobuje COVID-19,“ hovorí Ladislav Kohaut, obchodný riaditeľ spoločnosti Slovak Parcel Service.

Najväčšia kuriérska spoločnosť na Slovensku vyzývala svojich zákazníkov, aby pri dobierke preferovali platbu kartou, nakoľko ide o bezpečný, rýchly a jednoduchý spôsob úhrady za tovar, ktorý zákazníkovi doručuje kuriér.

Platba kartou sa tak za ostatné mesiace stala preferovanou možnosťou u značnej časti zákazníkov.

Budúcnosť bez peňazí

„Máme za to, že budúcnosť patrí bezhotovostnému styku. Už dnes viaceré banky na Slovensku zriaďujú bezhotovostné pobočky, kde vôbec neprijímajú od kuriérov hotovosť, rušia tiež tzv. nočné trezory, v menších mestách aj celé pobočky a presúvajú finančné operácie do bezhotovostného styku. V dôsledku uvedených zmien sa proces spracovania peňažnej hotovosti stáva výrazne komplikovanejším a nákladnejším. Na tieto zmeny musíme reagovať veľmi flexibilne nielen my, ale aj majitelia e-shopov,“ dopĺňa Kohaut.

Lídrom v bezhotovostnom styku sú stále Švédi. Švédsko je dokonca vnímané vo svete ako jedna z najmenej hotovostných krajín.

Takmer 40 % Švédov hotovosť vôbec nepoužíva. Podobný trend zaznamenávajú aj ostatné európske krajiny. Svet sa posúva do digitalizácie, umelej inteligencie a bezhotovostného styku. Či chceme, lebo nie, trend je jednoznačný. A ten je v bezhotovostnom styku. Vývoj sa nedá zastaviť, nakoľko inovácie ide výrazne dopredu.

„Nie je to tak dávno, čo sme ako prvá kuriérska spoločnosť umožnili našim zákazníkom podpisovať dokumenty biometricky. Dnes stojíme na prahu bezhotovostného režimu. Aktuálne preto komunikujeme s prevádzkovateľmi e-shopov o možnostiach prejsť na bezhotovostné platby pri dobierkach. Meníme podmienky produktu "dobierka“ tak, že rozhodnutie, či bude platba za dobierku realizovaná platobnou kartou alebo v hotovosti bude už výhradne iba na príjemcovi zásielky. Tak ako sme pred časom vybavili všetkých našich kuriérov špičkovými tabletmi umožňujúcimi biometrický podpis, tak dnes disponuje každý náš kuriér platobnými terminálmi, ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie bezpečnostné kritériá," uzatvára Ladislav Kohaut, obchodný riaditeľ SPS.

Platba kartou má hneď niekoľko výhod. Z hygienického hľadiska je preferovanou voľbou, ktorá minimalizuje prenos nákazy COVID-19, je bezpečná a spoľahlivá a cez digitálnu platbu je možné údaje o vykonanej transakcii dohľadať aj niekoľko mesiacov po realizovaní úhrady. Aj z týchto dôvodov budú kuriéri Slovak Parcel Service uprednostňovať pri doručovaní dobierky bezhotovostnú platbu.

