18. júl 2020 MI Rôzne Ochráni vás (ne)pitie alkoholu pred komármi? Vedci zistili, ako to naozaj je

Štípance od komárov dokážu poriadne znepríjemniť život, najmä pri vode. Preto je dobré ovládať zopár pravidiel, ktoré vás pred nimi spoľahlivo ochránia. Patrí sem aj to, čo jete a pijete.

Zdroj: TASR

S trochou humoru sa dá povedať, že vypitý alkohol robí krajším nielen opačné pohlavie pre vás, ale aj vy sami pre komáre. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnilo americké Národné centrum pre biotechnologické informácie. A pri alkohole sa to nekončí.

Veľmi nepríjemný test

Bol to zrejme jeden z najnepríjem­nejších vedeckých experimentov, do ktorého sa prihlásilo 13 dobrovoľníkov. S výnimkou jednej ženy vo veku 24 rokov to boli len muži vo veku 20 – 58 rokov. Pripojil sa k nim ešte jeden 30-ročný muž ako kontrolný subjekt.

“Všetkých trinásť dobrovoľníkov dostalo vypiť 350 mililitrov piva. Pred tým aj potom sme im odmerali obsah etanolu v ich pote, intenzitu potenia a teplotu kože. Údaje sme porovnali s kontrolným subjektom,” uvádzajú vedci na stránke Národného centra pre biotechnologické informácie.

Výsledné zrátanie štípancov poskytlo jednoznačné výsledky: “Človek bol pre komáre výrazne príťažlivejší po vypití piva v porovnaní s tým, ako na neho išli pred tým. Z toho jednoznačne vyplýva, že pitie alkoholu zvyšuje záujem komárov,” dodáva portál.

Ďalšie dobré rady

Vyhnúť sa komárím štípancom je najlepšie použitím repelentu. Existujú však aj ďalšie, menej známe metódy, ako sa stať pre tento dotieravý hmyz menej zaujímavým.

Vedci odporúčajú, aby ľudia zo svojho jedálničku vylúčili nielen alkohol, ale aj priveľa cukrov a spracovaných potravín.

Ak zvýšite podiel zeleniny a celozrnných produktov, zlepší sa nielen vaše zdravie, ale mali by ste byť aj menej zaujímaví cieľ pre komáre.

Medzi ďalšie rady patrí nosenie svetlého oblečenia, prípadne látok, ktoré už v sebe obsahujú látku permetrín. Tá spoľahlivo odpudzuje nielen komáre, ale aj kliešte. Vyskúšať môžete aj používanie silného ventilátora. Vo vetre sa komárom ťažšie lieta.