21. august 2020 ELA Rôzne Búrka Ellen udrela na Európu. Ako ovplyvní víkendové počasie u nás?

Búrka Ellen zasiahla predovšetkým Írsko. S ňou súvisí aj frontálny systém, ktorý začína postupovať cez Európu. Ako sa prejaví na Slovensku počas najbližších dní?

Zdroj: TASR

V Írsku zažili vo štvrtok poriadne nepriaznivé počasie. To ovplyvňovala tlaková níž, ktorú pomenovali ako Ellen a priniesla veľmi silný nárazový vietor, ktorý vybičoval predovšetkým pobrežie.

Búrka Ellen vyvracala stromy, ktoré zablokovali mnoho ciest. Doprava bola v Írsku pomerne komplikovaná. Vietor však nevyvracal len stromy, ale aj strhával strechy a bez elektriny ostalo vyše 200-tisíc obyvateľov.

Hrozia búrky

Front v piatok ovplyvní počasie v západnej Európe a v Nemecku a k nám dorazí v sobotu. „Pred týmto studeným frontom bude vrcholiť do našej oblasti prílev teplého vzduchu, vďaka ktorému sa teploty dostanú až nad hranicu +30 °C. V sobotu ovplyvní studený front počasie v Česku, v Rakúsku aj v Poľsku, kde sa očakávajú silné búrky. K nám by búrky mali doraziť vo večerných hodinách,“ informuje portál iMeteo.sk.

Prvé búrky sa začnú objavovať po 18:00 v oblasti Záhoria a postupne sa rozšíria nad severozápadné Slovensko a do Podunajskej nížiny.

Búrky budú sprevádzané vysokou bleskovou aktivitou a predovšetkým nárazovým vetrom, ktorý môže prekračovať rýchlosť 20 m/s. V nedeľu sa očakávajú búrky najmä na strednom a východnom Slovensku. Na západe sa ochladí.

Teplý víkend, neskôr ochladenie

V piatok očakávame maximálne denné teploty na úrovni +26 až +32 °C. Teplo bude aj v sobotu, kedy by mali maximálne denné teploty dosiahnuť +29 až +34 °C.

V nedeľu očakávame prechod studeného frontu, ktorý by mal najmä na západ priniesť ochladenie, ale aj silnejšie búrky. Na strednom a východnom Slovensku by malo byť stále teplo, od +25 do +31 °C. Do pondelka sa ochladí na celom území.