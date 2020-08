12. august 2020 MI Ako ušetriť Je vám HORÚCO? Tento starý egyptský trik vás schladí aj bez klímy

Je to lacné a overené tisícročiami - spôsob starých Egypťanov, ako sa schladiť počas horúcich dní vás dostane svojou jednoduchosťou. Vyskúšať môžete aj ďalšie domáce tipy na chladenie za lacný peniaz.

Keď teploty prekračujú tridsiatky a v noci klesnú len o pár stupňov, horúčava je neznesiteľná a mnoho ľudí nemôže spať. Investovať stovky eur do klimatizácie nie je riešenie pre každého. Najmä, ak uvážime, že extrémne horúcich dní je v našich klimatických podmienkach len niekoľko v roku. Vtedy sa môže zísť zopár domácich rád overených časom.

Dajte to na Egypťana!

Na tento starý postup ako sa schladiť v extrémnych horúčavách vám stačí plachta a studená voda. Odporúča sa využívať v noci počas spánku, ale pokojne sa tak môžete osviežiť aj cez deň v domácom prostredí.

Namočte plachtu do studenej vody a dôkladne vyžmýkajte. Zaviňte sa do nej, alebo sa len prikryte a ľahnite si do postele, na ktorú ste vopred natiahli izolačnú vrstvu – napríklad dve vrstvy suchej plachty, alebo inkontinenčnú podložku, ktorú zakúpite v zdravotníckych potrebách.

V zásade ide o rovnaký princíp, aký sa používa pri zábaloch na zrazenie vysokej horúčky malých detí. Môžete ho vyskúšať a podľa potreby si ho prispôsobiť, napríklad aplikáciou mokrej plachty len na končatiny.

Stropný ventilátor v lete aj v zime

Existuje niekoľko ďalších overených spôsobov, ako v lete schladiť aj bez nutnosti klimatizácie. Niektoré iste poznáte, iné vás možno prekvapia.

Samozrejmosťou je mať zatiahnuté žalúzie na slnečnej strane a vetrať dom alebo byt prioritne ráno a večer. Cieľom je nevpúšťať si do interiéru viac horúceho vduchu ako je nutné.

Dobrým riešením je aj stropný ventilátor. Podľa výrobcov dokáže znížiť pocitovú teplotu v miestnosti až o päť stupňov.

Vedeli ste, že stropný ventilátor môžete používať aj v zime? Pracuje totiž na princípe miešania vzduchu. V zime zabezpečí ideálnu cirkuláciu teplejšieho vzduchu, ktorý sa hromadí práve pri strope. Teplota v miestnosti by tak mala stúpnuť až o dva stupne.

Dôležité však je správne nastavenie otáčania jeho ramien. V lete by sa mali otáčať proti smeru hodinových ručičiek a v zime naopak. Ekonomickou výhodou je aj pomerne nízka spotreba elektrickej energie.

Ďalšie domáce vychytávky

Ak sa vám nepozdáva inštalácia stropného ventilátora, vyskúšať môžete aj obyčaný stolný model. Malými vylepšeniami však dokážete významne zvýšiť jeho účinnosť.

Ventilátor postavte v noci do otvoreného okna, aby ťahal dnu studený vzduch. Cez deň môžete pred neho postaviť misu s ľadovými kockami. Vzduch prúdiaci ponad ľad bude oveľa sviežejší.

Pocit chladnejšieho vzduchu v miestnosti umocní aj mokrá plachta zavesená pred otvorené okno. Prípadne môžete namočiť záclonu a nechať cez mokrú bariéru prúdiť dnu vzduch.

Ak máte doma termofór, skúste ho pre zmenu prepnúť na letný režim – naplňte studenou vodou a strčte do mrazničky. Po vybraní ho ešte môžete zabaliť do kusu látky pre vyšší komfort a šupnite ho do postele tam, kde chcete cítiť ľadové osvieženie.

Skúste si tiež vyrobiť jednoduchý telový osviežovač. Do rozprašovača nalejte v pomere jedna k jednej vodu a 90-percentný alkohol. Môžete ho nahradiť aj alpou, alebo znížte pomer vody. Nastriekajte si zmes na telo a cíťte sa sviežo!

