13. máj 2024 Rastislav Búgel Krimi Bývalá misska mala BRUTÁLNU nehodu! PRVÉ slová Šebestovej priamo z nemocnice Pri hrozivo vyzerajúcej nehode musel zasahovať aj záchranársky vrtuľník. V jednom zo zdemolovaných áut sedela aj bývalá misska Magdaléna Šebestová.

V nedeľu (12. mája) došlo na Záhorí k desivej dopravnej nehode. Krátko po 15.00 hodine sa v smere z Malaciek do obce Studienka zrazili dve autá. Zasahovať musel aj vrtuľník.

Hrozivá nehoda

„Celkovo štyri osoby utrpeli ľahké zranenia. Jedna zo zranených osôb, 82-ročná spolujazdkyňa vodiča vozidla KIA, bola privolaným vrtuľníkom prevezená do jednej z nemocníc k ošetreniu,“ informovala krátko po nehode bratislavská krajská polícia.

Ako sa neskôr ukázalo, v jednom zo zdemolovaných áut sedela Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová spolu so sestrou.

Skončila v nemocnici

Viac pre Nový Čas prezradila vedúca oddelenia komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. "Operátor tiesňovej linky 155 vyslal dve pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník k dopravnej nehode, pri ktorej boli zranené štyri osoby. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice na Kramároch 40-ročnú a 39-ročnú ženu s poranením hrudníka. 82-ročná žena s polytraumou pri vedomí bola letecky transportovaná do nemocnice Bory,“ uviedla.

Obom vodičom dali po nehode „fúkať“. „40-ročná vodička vozidla Lexus ako aj 78-ročný vodič vozidla KIA, boli podrobení vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tie skončili s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia s tým, že podľa všetkého bolo pravdepodobnou príčinou nehody „nedanie prednosti v jazde vozidlom zn. KIA.“

Odkaz missky

Šebestová sa v pondelok prihovorila fanúšikom. „Nie je to síce zobudenie niekde na dovolenke, ale je to jedno z najkrajších rán, aké som mala. To, že sme so sestrou živé, je len vďaka anjelovi, ktorý nad nami stál. Ďakujeme tati,“ napísala v príbehu na Instagrame a dodala: „Ďakujem za to veľké množstvo správ! A ďakujem celému tímu traumatológie na Kramároch. Ste úžasní!“

