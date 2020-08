8. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Bývalý hviezdny útočník Richard Zedník prehovoril: Vráti sa pomôcť nášmu hokeju?

Dlhší čas o ňom nebolo počuť. Reč je o niekdajšom hokejovom útočníkovi Richardovi Zedníkovi, ktorý si vybehol zahrať golf do Tatranskej Lomnice.

Zdroj: TASR/Branislav Račko

Zedník patrí do tzv. Zlatej generácie slovenského hokeja. Veď V NHL odohral trinásť sezón, v ktorých odohral takmer 800 duelov s bilanciou 404 bodov. Bol člen národného tímu, ktoré v roku 2003 vybojoval na MS vo Fínsku bronzové medaily a takisto na olympiáde vo Vancouveri 2010, kedy Slovensku ušlo tretie miesto o vlások.

Naposledy koučoval doma

Niekdajší obávaný útočník bol naposledy aktívny v hokeji ako asistent Vladimíra Országh v rodnej Banskej Bystrici, ktorej v rokoch 2017 a 2018 pomohol k titulom. Potom istý čas pôsobil ako konzultant a poradca v tom istom tíme, ale trénerovi Danovi Cemanovi. Potom sa stratil z hokejového prostredia. "

Vráti sa ku baranom?

Keďže Richard si počas horúcich dní na Slovensku rád zašportuje, prišiel podporiť bývalého spoluhráča z Washingtonu Capitals a slovenskej reprezentácie Petra Bondru do Vysokých Tatier, kde sa zúčastnil jeho charitatívneho golfového turnaja. Tam padla otázk, čo on a hokej v Banskej Bystrici. „S trénerom Javorčíkom už prebehlo niekoľko rozhovorov, ale zatiaľ nejaké konkrétne zapojenie sa do tímu neplánujem. Priznám sa, že na bystrickom hokeji mi však veľmi záleží. Určite sa prídem pozrieť na niektoré zápasy. S trénerom ich rozoberieme, poviem mu svoj názor, a ak prijme moje rady, budem rád," vysvetlil 44-ročný Zedník pre portál čas.sk.

Ako vidí hokej po korone?

Pandémia koronavírusu úraduje na všetkých frontoch a výnimkou nie je ani hokej, dokonca ani ten v NHL. Tam sa síce spustila prerušená sezóna, ale Zedník má na to takýto názor: „Sledujem dianie v NHL. To ukončenie sezóny je veľmi netradičné a pre hráčov naozaj náročné. Uvidíme, aká bude tá ďalšia sezóna, ale bojím sa, že to veľmi hokej poznamená.“

