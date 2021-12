Zdroj: Instagram.com/igorrattaj , Instagram.com/jan_kroslak Bývalý Matovičov poslanec sa SŤAŽUJE na opatrenia: NEFŇUKAJTE, schladil ho majiteľ hotela Skritizovať pandemické obmedzenia sa mu nevyplatilo. Reč je o Jánovi Krošlákovi, ktorý je nielen bývalý profesionálny tenista, ale už aj člen klubu OĽANO. 27. december 2021 han Magazín

27. december 2021 han Magazín Bývalý Matovičov poslanec sa SŤAŽUJE na opatrenia: NEFŇUKAJTE, schladil ho majiteľ hotela Skritizovať pandemické obmedzenia sa mu nevyplatilo. Reč je o Jánovi Krošlákovi, ktorý je nielen bývalý profesionálny tenista, ale už aj člen klubu OĽANO.

Odišiel od Matoviča

Ján Krošlák sa preslávil ako tenista, ktorý reprezentoval Slovensko a vo svetovom rebríčku to dotiahol až na 53. miesto. Celkovo si na okruhu ATP zarobil viac ako milión amerických dolárov. Do pozornosti sa dostal aj prednedávnom, keď vystúpil z OĽANO, ktorého líder je Igor Matovič. Dokonca ho nazval mimozemšťanom!

„Nerozumiem tomuto mimozemšťanovi. On naberá životnú energiu tým, že provokuje veľkú väčšinu ľudí…“ napísal na sociálnu sieť. Práve na Facebooku sa posťažoval aj teraz.

Kritika opatrení

Poslanec NR SR sa vybral na lyžovačku, kde však rovnako ako ďalší Slováci narazil na opatrenia, ktoré schválila vláda. Nepáči sa mu zatvorenie hotelovej reštaurácie po 20.00 h, čo verejne kritizoval na Facebooku.

„To už fakt neviem, kde súdruhovia z NDR urobili chybu? Som v Tatrách v jednom hoteli jednej nemenovanej známej siete. Všetci, čo sú tu ubytovaní, sú zaočkovaní a ešte aj majú negatívny test. To si majitelia hotela zle vysvetlili opatrenia, že o 20.00 h zatvárajú reštauráciu a bar pre ubytovaných? A už môžeme jesť alebo piť iba v izbe? Alebo to naozaj vyžaduje vyhláška?“ uviedol ďalej Krošlák.

„To fakt u nás niekto ide takto obmedzovať zaočkovaných a ešte negatívne otestovaných ľudí? Alebo to je len chyba na strane hotelov?“ dodal na záver príspevku Krošlák.

Okamžitá reakcia

Do poslanca sa okamžite začali obúvať ľudia v komentároch a neskôr sa pridal aj samotný majiteľ hotela. „Pán poslanec, kde súdruhovia z OĽANO urobili chybu!“ napísal na úvod statusu predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj. „Posledná vyhláška nariaďuje hotelom mať reštaurácie pre ubytovaných otvorené od 5.00 do 20.00h. Príde vám to divné? Mne to príde úplne zvrátené!“ pokračoval Rattaj.

„Ja ako majiteľ hotela, kde bývate, môžem akurát napísať na Facebook. Vy ako poslanec môžete oveľa viac, tak tu nefňukajte!" doplnil známy finančník.

Neskôr sa pre portál pluska.sk vyjadril na túto tému Ján Krošlák, ktorý sa obhajoval tým, že cieľom príspevku nešlo o kritiku. „Položil som jasné otázky a očakával normálnu diskusiu. Dozvedel som sa, že spomínané opatrenia si vyžaduje vyhláška a poviem na rovinu, že to je jedna z ďalších nelogických kravín,“ povedal Krošlák.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk