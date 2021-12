Zdroj: Unsplash.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto strávi Silvestra v INTIMITE domova a kto na oslave? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 27. - 31. decembra? 26. december 2021 han Magazín

26. december 2021 han Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto strávi Silvestra v INTIMITE domova a kto na oslave? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 27. - 31. decembra?

Baran

V tomto o jeden deň skrátenom pracovnom týždni sa vám darí. Okrem toho, že ste šikovný, tak vaša snaha vám prináša aj zaslúženú odmenu. Vy čo podnikáte, máte veľa nových perspektívnych nápadov, ktoré vám prinesú dobré finančné zabezpečenie. Vo vašom osobnom živote okrem pondelka, počas ktorého bude u vás doma trochu napätá atmosféra, je všetko v poriadku. Aj posledný deň tohto roku bude príjemný. V kruhu vašich najbližších si užijete veľa zábavy a smiechu.

Býk

Máte pred sebou naozaj parádny pracovný týždeň a to v každom smere. Robota vám ide od ruky, spĺňate všetky podmienky na kariérne povýšenie, no čo vás v tomto čas najviac uspokojuje a teší, sú vaše veľmi dobré finančné zisky. Tie vám umožnia pre vašu rodinu a aj priateľov naplánovať veľkolepé oslavy posledného dňa tohto roku, ktoré budú veselé, pohodové a plné dobrej zábavy. Bez ohľadu na to, či budete oslavovať doma alebo na niektorej Silvestrovskej zábave.

Blíženci

V priebehu týchto dní máte chuť a energiu do práce. Tento pracovný týždeň je o jeden deň kratší, no vám sa darí tak dobre, že by ste boli najradšej, aby ste mohli robiť aj na Silvestra. Nič nie je dobré preháňať. pretože nie len práca človeka živý. Vo vašom súkromí máte pred sebou celý týždeň, ktorý bude naplnený pohodou a pokojom. Je možné, že Silvestrovské oslavy sa u vás budú niesť v mierne konzervatívnom duchu, ale budú príjemné. V kruhu vašej rodiny pri pozeraní programov v televízii.

