1. júl 2022 han Magazín Bývalý šéf Formuly 1 ŠOKUJE: Putin je prvotriedny človek, SCHYTAL by som za neho guľku! Kým ruského prezidenta Vladimira Putina nemajú mnohí v láske, niekdajší šéf Formuly 1 Bernie Ecclestone ho vyzdvihuje do nebies. V kontroverznom rozhovore priznal viac.

Bývalý prvý muž prestížneho motoristického podujatia sa v príspevku Good Morning Britain vyjadril na adresu Putina. Ako uvádza britský denník Daily Mail, Ecclestone priznal v skutku zaujímavé skutočnosti.

Napríklad to, že ho k Putinovi už dlhé roky viaže silné priateľstvo alebo, že invázia ruských vojsk na Ukrajine nebola úmyselná.

Čo povedal?

Bernie Ecclestone je 91-ročný kontroverzný podnikateľ, ktorý stál roky na čele seriálu Formuly 1. Vie sa o ňom, že má s Putinom priateľský vzťah, no až teraz sa detailne vyjadril na jeho adresu.

„Pokojne by som vzal za neho guľku. Je to prvotriedny človek. To, čo robí, je niečo, o čom verí, že je správne a hlavne to robí pre Rusko,“ vyhlásil Ecclestone.

Nie je tajomstvom, že práve Ecclestone stál za tým, že sa prestížne podujatie dostalo aj do Ruska. Presnejšie do mesta Soči, kde sa jazdila Veľká cena Ruska. Tá zo seriálu vypadla práve kvôli vojne na Ukrajine.

Proti Zelenskému

Ecclestone, ktoré majetok sa ráta na stovky miliónov dolárov, sa obul aj do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Obvinil ho z toho, že môže za vojnou on a vyzval ho, aby viac debatoval s Putinom. Ohľadom vojnových obetí na Ukrajine povedal len toľko: "Nebolo to úmyselné.“ Narážal na to, že keby Ukrajina chcela, tak sa z konfliktu dostane.

V minulosti Ecclestone sympatizoval s Hitlerom a vyzdvihoval potrebu diktátorstva.

Reakcia Hamiltona

Na tento rozhovor reagoval legendárny jazdec F1 Lewis Hamilton pre The Guardian. „Nemôžem uveriť, čo som počul. Toto nás vráti o desaťročia späť,“ skonštatoval sedemnásobný majster sveta Hamilton.

„Skutočne nepotrebujeme nič viac počuť od niekoho, kto verí vo vojnu, vysídľovanie ľudí a zabíjanie ľudí. A podporovať Putina? Také niečo inde mimo mňa,“ dodal Hamilton.

