13. máj 2022 ELA Správy Komunálne voľby ČACHRE okolo komunálnych volieb: Politici im ZMENILI termín! Kedy pôjdeme voliť? Jesenné komunálne voľby sa môžu konať skôr. Takto to schválil parlament iba pred pár dňami, v utorok. Najnovšie to už neplatí a avizovaný 22. október volebný nebude.

Národná rada (NR) SR v utorok (10. 5.) schválila návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v komunálnych voľbách 2022. Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra. Teda nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádzalo podľa doterajšej legislatívy.

Politici argumentovali tým, že spájať dvojkolové voľby s takýmto sviatkom by bolo kontraproduktívne a mohlo by sa odraziť na nízkej účasti, keďže ľudia v danom čase cestujú na hroby po celom Slovensku. Aj preto došlo k spomínanej zmene zákona. No už to neplatí.

„Nie, nebude to 22. októbra. Nakoniec sme sa dohodli na koaličnej rade, že to bude o týždeň neskôr,“ povedal pre TV Markíza predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Tvrdí teda, že voľby vyhlási na 29. októbra 2022.

Pôvodne to odmietal pre blízkosť so Sviatkom všetkých svätých a pamiatkou zosnulých. Teraz zmenu zdôvodňuje tým, že ak človek býva v Bratislave a trvalý pobyt má napríklad na východe, uprednostní termín bližší k sviatkom, aby sa vydal na cestu domov počas dušičiek a zároveň odvolí.

