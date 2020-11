19. november 2020 MI Zo Slovenska Čaká nás ďalšie plošné testovanie! Ak nepríde dosť Slovákov, hrozí tvrdý lockdown!

Počas troch decembrových týždňov sa majú obyvatelia Slovenska opäť hromadne pretestovať na Covid-19. Do nákupu testov má byť zapojený aj Fico, Pellegrini a Kotleba.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády vo štvrtok oznámil, že Ústredný krízový štáb schválil ďalšie masívne testovanie antigénovými testami. Všetky podrobnosti majú byť oznámené až v najbližších dňoch. Naznačil však, že ak ľudia neprídu, čaká ich lockdown.

Bez detailov

Podľa premiéra Igora Matoviča je nevyhnutné zopakovať plošné celoslovenské testovanie, ak chceme zastaviť šírenie epidémie. Ani jeden minister na rokovaní vlády vraj nemal výhrady voči tomuto plánu. Detaily sa ešte majú utriasť.

„Išlo by to približne tak, ako minule – v prvom kole by sa testovali všetci, v druhom kole len tie regióny, ktoré vyšli horšie a v treťom kole len tí, kde to bolo najhoršie,“ uviedol I. Matovič.

Predseda vlády sa nechcel jasne vyjadriť, či bude testovanie dobrovoľné, alebo sa s ním opäť bude viazať nejaká „vstupenka na slobodu“ v podobe certifikátu, bez ktorého človek nebude môcť opustiť domov.

Zároveň však naznačil, že ak sa ľudia dobrovoľne neprídu dať otestovať v dostatočnom počte, Slovensku hrozí tvrdý lockdown.

Výberová komisia

Podľa Igora Matoviča sa plošné testovanie na Slovensku osvedčilo, pretože máme štvrtinové čísla infikovaných v porovnaní s tým, koľko ich mohlo byť. Preto ho chce zopakovať.

Jedných dychom však priznal, že vlastne dnes presne nevieme, aké sú reálne denné prírastky koronavírusu, pretože do štatistiky sa nezapočítavajú výsledky antigénových testov.

Slovensko oficiálne vykazuje len čísla z PCR testov, na ktoré však chodí čoraz menej ľudí, pretože uprednostňujú antigénové testy zadarmo. Kým začiatkom novembra urobili laboratóriá takmer 22-tisíc PCR testov, 18. novembra ich bolo menej ako 8-tisíc.

Úlohu zabezpečiť 16 miliónov antigénových testov na decembrovú akciu dostal minister hospodárstva Richard Sulík. Chce zriadiť výberovú komisiu, ktorá bude dohliadať na celý proces nákupu. Zástupcov v nej má mať aj opozícia.

Premiér Matovič to komentoval slovami, že predsedom komisie by mal byť Richard Sulík, prvým podpredsedom Robert Fico, druhým Peter Pellegrini a tretím Marián Kotleba. „Bude to ideálna štvorka, ktorú treba zapojiť do boja proti koronavírusu, lebo inak len torpédujú rozhodnutia vlády,“ uviedol premiér.

Či to tak naozaj bude nie je jasné, Richard Sulík len oznámil, že dá možnosť opozícii nominovať svojich zástupcov do komisie.

Zdroj: Dnes24.sk