Naď vyzval, aby sa na pretestovaní zúčastnili len ľudia, ktorí v obciach žijú

19. november 2020

Šéf rezortu obrany potvrdil, že nebudú vydávané certifikáty, ktoré by v ďalšom období zvýhodňovali ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyzval ľudí, aby sa na víkendovom pretestovaní v 458 obciach zúčastnili len tí, ktorí v nich reálne žijú. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády.



„Nechceme nikomu zakázať dať sa pretestovať, ale zo štatistických dôvodov by sme radi mali prehľad o tom, ktoré obce majú akú mieru zamorenia vírusom,“ vysvetlil Naď. Poukázal na to, že v niektorých obciach, ktoré majú len niekoľko sto obyvateľov, sa prišlo otestovať aj okolo 1 600 ľudí.

Šéf rezortu obrany potvrdil, že nebudú vydávané certifikáty, ktoré by v ďalšom období zvýhodňovali ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní. „Keď sa prídu ľudia pretestovať, je to ich slobodná vôľa. Zároveň ich prosíme, aby tak urobili,“ uviedol Naď s tým, že ide o to, aby sa znížila miera zamorenia novým koronavírusom v obciach, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo pozitívnych ľudí.

Naď potvrdil, že niektoré obce dostali politický príkaz od opozičných politických strán, aby „neprichádzali pozitívne k tejto téme“. Ide podľa neho o málo obcí a riešia to s nimi. Zároveň verí, že odberné miesta sa otvoria všade tam, kde majú byť.

