26. júl 2021 Filip Chudý Zo Slovenska Čaká nás „najšpinavší“ deň! Saharský prach prúdi na Slovensko, kedy to bude najhoršie? Autá a ani okná v najbližších dňoch radšej neumývajte. Nad Slovenskom sa už nachádza prach až z ďalekej Afriky.

Do atmosféry nad Európu sa opäť dostáva prach až zo Sahary a počas nedele dorazil aj na západné Slovensko a postupne sa rozširuje na celé naše územie. Informoval o tom web iMeteo.sk s tým, že najväčšia koncentrácia prachu sa očakáva počas utorka, avšak zaťaženie atmosféry čiastočkami piesku zo Sahary zotrvá až do najbližšej nedele.

Saharského prachu sa tak skoro tentoraz nezbavíme, pričom môže byť viditeľný hlavne na autách, oknách či terasách.

„Prach v našej atmosfére nie je zdraviu škodlivý ani nijak nebezpečný. Jeho prítomnosť sa prejavuje oranžovým až hnedým zafarbením oblohy, čo je vidieť hlavne počas východu alebo západu slnka,“ ozrejmil iMeteo.sk

Saharský prach môže padať so zrážkami aj v utorok, kedy ho bude najviac, a rovnako aj v stredu. „Modely naznačujú, že zaťaženie prachu zo Sahary potrvá do nedele, nie je však vylúčené, že to bude aj o niečo dlhšie, keďže prachu nad Európou je pomerne veľké množstvo,“ dodali.

