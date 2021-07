Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Niektorým hrozia rozchody, iným budú kvitnúť ruže Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 26. júla - 1. augusta? 25. júl 2021 Magazín

25. júl 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Niektorým hrozia rozchody, iným budú kvitnúť ruže Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 26. júla - 1. augusta?

Baran

Po ozaj dlhom čase, kedy ste boli v zamestnaní iba úspešní, bude tento týždeň trochu iný. Nebude sa vám dariť presadiť sa napriek tomu, že máte zo strany vašich nadriadených plnú podporu a pomoc. Ani v osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití nebudete mať pohodu a pokoj. Skôr naopak. Budete musieť čeliť silným tlakom a vážnym a zásadným rozhodnutiam. Ide o to, že vám hrozia rozchody alebo rozvody.

Býk

V zamestnaní sa snažte vybaviť všetko potrebné a dôležité už v pondelok, lebo zbytok týždňa bude pre vás deň po dni stále viac a viac komplikovanejší a náročnejší. V súkromí máte pred sebou pokojné dni. V citovej oblasti by ste mali vo štvrtok pre vaše polovičky pripraviť nejaké pekné romantické prekvapenie. Nebeská obloha vám v tento deň bude mimoriadne priať.

Blíženci

Celý pracovný týždeň bude pre vás nesmierne náročný a zvlášť jeho záver. Nie ste schopní sústrediť sa na vaše povinnosti, ste podráždení a nervózni. Nerobte preto nič nasilu. Radšej všetko, čo môžete, odložte na príhodnejšie obdobie. V osobnom živote ste v priebehu týchto dní spokojní, nie sú žiadne problémy, preto si počas štvrtku a piatku môžete dovoliť urobiť si čas len pre seba a venovať sa iba tomu, čo vás baví a teší.

Rak

Od pondelka do stredy sa vám na vašom pracovisku naozaj veľmi dobre darí plniť si všetky vaše úlohy a povinnosti a to sa k vašej spokojnosti premieta aj do vašich financií. Štvrtok a piatok vás zastihne podráždených a nervóznych bez toho, že by ste na to mali nejaký dôvod. V súkromí sa počas týchto dní nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Naopak, štvrtok a celý víkend vám do života vstupuje láska, či už ste zadaní alebo slobodní.

Lev

Tak ako počas minulého týždňa, aj v priebehu tohto sa môžete tešiť z ozaj veľmi dobrých pracovných výsledkov či už v podobe výhodných obchodných dohôd a zmlúv, alebo uvedenia vašich nových projektov do praxe. To všetko vás posúva v kariére, ako aj zlepšuje vaše finančné zázemie. Tak isto aj vy, čo podnikáte, očakávajte rovnaké výsledky. Aj v súkromí je pred vami veľmi príjemných sedem dní naplnených láskou najmä v utorok a v stredu.

Panna

Priebeh tohto pracovného týždňa bude pre vás veľmi nepríjemný, pretože všetky vaše aktivity a snahy sa budú míňať účinkom. Dokonca každý deň bude stále horší až horší. Preto si všetko dôležité odložte radšej na vhodnejšiu a priaznivejšiu dobu. V súkromí budete mať príležitosť dopriať si hlavne vo štvrtok a v piatok čas iba na vaše osobné záujmy alebo koníčky. Berte to ako dobrú príležitosť takto relaxovať.

Váhy

Na pracovisku by ste si mali vyriešiť všetko potrebné už v priebehu pondelka, pretože počas ďalších dní to u vás pôjde dole ako z prudkého kopca. Ešteže v osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Dokonca štvrtok bude dňom, kedy by ste si spoločne s vašimi polovičkami mohli vyraziť niekde von, napríklad na romantickú večeru a zakončiť to doma v súkromí vášnivým vyjadrením vzájomnej príťažlivosti.

Škorpión

Vaše doterajšie niekoľko mesačné úsilie v priebehu týchto dní vyvrcholí tým najlepším spôsobom. Máte istý postup v kariére, vynikajúce pracovné ako aj podnikateľské výsledky, dobré financie. Rovnako tak aj v osobnom živote prežívate spokojné a príjemné dni okrem pondelka, počas ktorého sa máličko poškriepite s rodinou pre maličkosti, ale aj to rýchlo dokážete dať do poriadku.

Strelec

Na vašom pracovisku je všetko tak ako má byť a predsa nie ste spokojní. Proste nie ste vo svojej koži, necítite sa komfortne. Až v piatok sa opäť dostanete do pohody a všetko bude super. V oblasti lásky vám hviezdy prajú v pondelok a v piatok. Zostávajúce dni budú príjemné a pokojné, takže víkend by ste si mohli vyhradiť pre seba a vyraziť s priateľmi za trochou adrenalínu do prírody.

Kozorožec

V pondelok a v utorok je vo vašom zamestnaní všetko v úplnom poriadku. No od stredy až do piatku už budete musieť riešiť problémy, ktoré vám budú brániť dokončiť všetko to, čo ste tak úspešne začali a to vás dostáva do nepohody. Našťastie, vo vašom osobnom živote nebude žiadna nepríjemná udalosť, ktorá by si od vás vyžadovala osobnú angažovanosť.

Vodnár

Či ste „len“ bežní zamestnanci alebo sa venujete podnikaniu, môžete sa tešiť z úspechov, ale cez to všetko sa nebudete cítiť úplne spokojní, lebo viete, že by to mohlo byť ešte o niečo lepšie. Nebuďte na seba tak nároční. V oblasti lásky vám po celý týždeň ruže kvitnú. Preto žiadni slobodní Vodnári či Vodnárka, ktorí túžite po vzťahu, vaše túžby nezostanú nevypočuté.

Ryby

Jeden pracovne ťažký a stresujúci týždeň máte za sebou a ani tento nebude lepší. Už z toho začínate byť unavení a deprimovaní. Snažte sa udržať si pokojnú myseľ, aj tak vám iné neostáva. Naopak, v osobnom živote, a zvlášť v jeho citovej oblasti, ste úspešní. Vyžaruje z vás silná charizma, ktorú všetci okolo vás vnímajú. Tak si to užite.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk