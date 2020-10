5. október 2020 Zo Slovenska Čaká nás reforma NAKA, zníženie nedôvery v súdnictvo a boj proti praniu špinavých peňazí

Reformy v súdnictve majú priniesť aj zlepšenie podnikateľského prostredia.

Do roku 2024 by sa mala znížiť nedôvera Slovákov v súdnictvo zo 62 na 53 percent a do roku 2030 na priemer EÚ, ktorý je 44 percent.

Kratšie súdne konania

Takisto by sa mala skrátiť dĺžka súdnych konaní, najmä v civilných a obchodných sporoch. Zdigitalizované by mali byť všetky súdne podania. Do roku 2024 sa má tiež zaviesť poskytovanie právnej pomoci v každom okresnom meste. Predpokladajú to autori reformného plánu, ktorý pod názvom Moderné a úspešné Slovensko zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Súčasťou plánu je reforma Súdnej rady SR a Ústavného súdu SR. Viaceré opatrenia z dokumentu už pripravilo ministerstvo spravodlivosti a odsúhlasila ich minulý týždeň vláda. Pri voľbe členov súdnej rady sudcami by sa mal zaviesť regionálny princíp.

Zaviesť by sa mali previerky majetkových pomerov sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti. Zreformovať by sa malo aj zloženie ústavného súdu s opatreniami proti pasivite parlamentu pri voľbe ústavných sudcov. Platiť by mal vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu a zriadiť sa má Najvyšší správny súd SR, ktorý by mal fungovať ako disciplinárny súd pre sudcov.

Od roku 2021 sa má začať legislatívny proces s cieľom skrátiť dĺžky konaní v civilnom procese. Súčasťou plánu je aj reforma súdnej mapy, ktorá má priniesť pretrhnutie korupčných väzieb a vytvoriť priestor na špecializáciu súdov na hlavné agendy.

Reforma ráta s rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou súdnych budov v sídle nových zlúčených súdnych obvodov. Do roku 2022 by sa mali v Bratislave a Košiciach vybudovať nové moderné mestské súdy. „V priebehu obdobia 2021 do roku 2023 sa zrekonštruujú zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,“ uviedli autori v materiáli.

Osobné bankroty

Reformy v súdnictve majú priniesť aj zlepšenie podnikateľského prostredia. Zmeny sa majú týkať vymáhateľnosti zmlúv a riešenia insolventnosti či zníženia administratívnych prekážok, podnikania. Riešiť sa majú aj osobné bankroty.

„V prospech podnikateľov sa zavedú preventívne nástroje včasného varovania hroziaceho úpadku a pripraví sa revízia insolvenčného konania tak, aby sa znížili náklady pre poctivých dlžníkov či veriteľov a skrátil sa čas potrebný na uspokojenie pohľadávok,“ priblížili autori.

Sieť centier právnej pomoci by sa mala rozšíriť. Zo súčasných 43 pracovísk sa majú rozšíriť do každého okresného mesta, teda fungovať by malo 79 kancelárií.

Vyhodnotiť sa má doterajšia úprava pomoci obetiam trestných činov so zameraním na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci.

„Posilní sa postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu,“ píše sa v dokumente.

Autori plánu uviedli, že finančná potreba pre roky 2021 až 2024 pre túto oblasť sa doplní do apríla 2021.

Posilnenie NAKA

Posilniť sa ňou má činnosť NAKA na odhaľovanie zločineckých schém legalizácie príjmov z trestnej činnosti a boj proti praniu špinavých peňazí.

NAKA by mala podľa dokumentu identifikovať štruktúry, schémy a osoby, ktoré sa do zločineckých schém zapájajú, vrátane korupčného správania štátnych úradníkov a politických predstaviteľov. Do roku 2021 by sa mala zvýšiť objasnenosť trestných činov vyšetrovaných NAKA o päť percent oproti roku 2018 a do roku 2024 o 15 percent. Do roku 2030 sa má tiež znížiť miera nedôvery v políciu z 55 na 26 percent.

„Cieľom reformy NAKA je znemožniť využívanie krajiny ako vstupnej brány do finančného a ekonomického prostredia zločineckými medzinárodnými organizáciami mimo EÚ,“ píšu autori v materiáli Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

NAKA sa má prioritne zaoberať finančným vyšetrovaním, preverovaním pôvodu majetku, odhaľovaním a vyšetrovaním legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Riešiť má aj nelegálne odčerpávanie peňazí poskytovaných z rôznych európskych alebo národných zdrojov.

NAKA má spolupracovať s výborom expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL).

Extrémizmus a pranie špinavých peňazí

Na základe spolupráce má zistiť, na aké účely sa takto získané a preprané finančné prostriedky používajú. Chce zistiť, či ide o financovanie terorizmu, drogovej trestnej činnosti, extrémizmu, financovanie skupín, ktoré narušujú chod demokratického zriadenia Slovenska alebo financovanie ďalšej závažnej trestnej činnosti. Spoluprácou tiež majú identifikovať prienik nadnárodného zločinu do štruktúr SR.

„Pre boj proti praniu špinavých peňazí je potrebné vytvoriť register bankových účtov, ktorý by zabezpečoval komunikáciu medzi finančnou spravodajskou jednotkou, orgánmi činnými v trestnom konaní, a prípadne finančným riaditeľstvom,“ uviedli autori materiálu s tým, že na register účtov sa majú vyčleniť dva milióny eur.

Vytvoriť sa má aj nová služba kriminalistickej techniky zahŕňajúca profesionálnu obhliadku miesta činu priemyselných havárií, ekologických a iných katastrof veľkého rozsahu.

„Bude vykonávať zaisťovacie úkony pri kybernetických útokoch, zaisťovanie počítačov a analýzu dát, využívajúc digitálne stopy podľa trestného práva,“ píše sa v dokumente.

