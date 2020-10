5. október 2020 Zo zahraničia Vláda pritvrdí, ak ľudia nebudú dodržiavať opatrenia, varoval český minister

Ak ľudia nebudú rešpektovať súčasné opatrenia proti šíreniu koronavírusu, vláda bude musieť pritvrdiť, vyhlásil po rokovaní kabinetu český minister zdravotníctva Roman Prymula.

Podľa českého ministra zdravotníctva zatiaľ nie je dôvod uzatvárať spoločnosť, ako je to momentálne v Izraeli či v Madride. Informácie priniesol spravodajský server Novinky.cz.

„Ak 30–40 percent obyvateľov krajiny nebude rešpektovať súčasné opatrenia, potom budú musieť byť tie opatrenia tvrdšie,“ povedal minister Prymula.

O 10 dní sa uvidí

V utorok bude o pláne ďalšieho postupu diskutovať vládna rada pre zdravotné riziká. V piatok chce Prymula predstaviť súhrn opatrení pre jednotlivé scenáre vývoja v šírení epidémie. Ďalšie opatrenia by mohlo ministerstvo zdravotníctva vyhlásiť približne o desať dní, dodal Prymula.

Aktuálne opatrenia majú prehodnotiť v piatok. „K ďalším výraznejším opatreniam však nedôjde. Ak by však naďalej dochádzalo k takýmto prírastkom, nasledujúci piatok by museli byť zavedené výrazné opatrenia,“ spresnil Prymula.

Zároveň však minister nepredpokladá, že by sa muselo nutne siahať k tým najtvrdším opatreniam. Patrí k nim napríklad úplný lockdown (zatvorenie krajiny). Ten teraz platí v Izraeli, priblížil Prymula. Záležať bude na každom občanovi, ako bude opatrenia dodržiavať, upozornil.

Uvoľnia milióny

Prymula tiež povedal, že vláda rozhodla uvoľniť 152 miliónov korún (5,6 milióna eur) na nákup očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré zmluvne dohodla Európska únia.

„Za to kúpime 3,5 milióna dávok, ktoré budú stačiť pre 1,5 milióna ľudí,“ informoval minister. Desať percent zmluvne zaistených dávok by mohlo do Česka prísť pred koncom roka.

Celkovo mohla ČR z úniového balíka kúpiť sedem miliónov dávok vakcín. Vláda sa však už v lete rozhodla kúpiť iba polovicu, aby mala aj na nákup od iných výrobcov.

Očkovaciu látku vyvíja niekoľko krajín a farmaceutických firiem. Európska komisia rokuje spoločne o dodávkach s tými, ktorí sú vo výskume najďalej a dodržiavajú v ňom normy požadované Európskou úniou a Spojenými štátmi.

Núdzový stav

V ČR vstúpil v pondelok do platnosti núdzový stav. Spolu s ním zaviedli v krajine zatiaľ na dva týždne nové krízové opatrenia, informovali servery Novinky.cz a Aktualne.cz.

Na 14 dní – od 5. do 18. októbra – sa napríklad zakazujú koncerty a divadelné predstavenia, pri ktorých sa prevažne spieva, ako aj hromadné akcie pre viac než desať osôb vo vnútorných priestoroch a viac ako 20 osôb vo vonkajších priestoroch.

Na území hlavného mesta Prahy a krajov, ktoré sú podľa platného semafora zaradené do oranžovej a červenej farby, bude obmedzená prevádzka stredných, vyšších a vysokých škôl.

