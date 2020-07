5. júl 2020 ELA Rôzne Čakajú nás horúčavy +33 °C s výstrahami, potom príde chladná sprcha!

Po veľmi teplej nedeli nás čaká aj veľmi teplý pondelok. Teploty pôjdu na našom území až k hranici +33 °C.

Do našej oblasti prúdi teplý vzduch a súčasne počasie na našom území ovplyvňuje tlaková výš. Vďaka tomu prevláda na našom území prevažne slnečné a veľmi teplé počasie.

Poriadne sa ochladí

„Veľmi teplo bude aj v pondelok a mal by to byť najteplejší deň. Prílev teplého vzduchu k nám totiž vyvrcholí pred blížiacim sa studeným frontom. Teploty tak ešte budú dosahovať až hodnoty od +27 do +33 °C, ale popoludní a večer začnú od severozápadu pribúdať zrážky a počasie sa postupne pokazí,“ informuje portál iMeteo.sk.

V tom istom čase bude ale nad naše územie od severozápadu vstupovať studený front. Ten prinesie najskôr prehánky a občasný dážď na severozápad a krajný západ Slovenska, no postupne sa na ňom budú tvoriť aj búrky.

Maximálne denné teploty po prechode studeného frontu klesnú a už počas utorku očakávame denné maximá na úrovni od +16 do +24 °C.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok (6. 7.) pre niektoré okresy Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Informoval o tom na webovej stránke.

Výstraha platí od 14.00 do 17.00 h v okresoch Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teplota môže ojedinele dosiahnuť 33 stupňov Celzia.

