5. júl 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP: Ktoré znamenie by malo radšej dovolenkovať a koho čaká ohnivá vášeň?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 6. júla - 12. júla 2020?

Baran

Aj keď sa vám v priebehu tohoto týždňa nebude na pracovisku dariť tak, ako by ste si predstavovali, tento stav vám neuberie na vašej dobrej nálade a optimizme. Dokonca sa dá povedať, že budete nad to všetko povznesený. Bude to zapríčinené aj tým, že v osobnom živote, zvlášť v citovej oblasti, prežívate príjemné chvíle v spoločnosti vašich partnerov a tie si naozaj užívate. Zvlášť streda je pre vás dňom, ktorý nesmierne praje láske. Tak sa ukážte, naplno môžete prejaviť vašu ohnivú vášeň.

Býk

V priebehu tohoto týždňa to s pracovnými ponukami nebude nič moc, ale na druhej strane tie, čo získate, budú stáť za to. A to hlavne po finančnej stránke. Nebolo by od veci, ak by ste sa pokúšali aj o šťastie v niektorej z lotérií. V oblasti lásky a citov sa počas týchto dní nebudete cítiť v pohode. Ste k vašim partnerom nedôverčivý. Porozprávajte sa s nimi o tom, nebuďte ale zaťatý a tvrdohlavý vo vašich názoroch. Víkend využite hlavne na odpočinok a relax.

Blíženci

Ak uvažujete o zmene zamestnania, alebo sa chystáte rozbehnúť vaše podnikateľské aktivity, tak neváhajte a v priebehu tohto týždňa začnite vaše predstavy a plány „pretavovať“ do reálnej podoby. Priazeň vesmíru je na vašej strane. V osobnom živote počas týchto dní nebudete musieť riešiť nič nepríjemné. No je dosť pravdepodobné, že nebudete mať toľko času na partnerov, ako by si to oni predstavovali, ale nebudú vám to vyčítať. Snažte sa im to vykompenzovať tým, že im budete stále hovoriť ako ich milujete.

Rak

V zamestnaní by ste mali tieto dni využiť maximálne ako to dokážete. Iba počas stredy neriešte a ani nerobte nič dôležité, pretože vám všetko, na čo siahnete, bude padať z rúk. V citovej oblasti vašeho života si budete užívať hlavne v utorok a v nedeľu. Táto oblasť vašeho života vám prináša radosť, šťastie a spokojnosť. Užite si tieto príjemné chvíle. Počas víkendu by bolo fajn, ak by ste si pozvali priateľov a trochu tej príjemnej atmosféry preniesli aj na nich.

Lev

Tento týždeň to budete mať v zamestnaní ťažké hlavne v oblasti medziľudských vzťahov. Zistíte totiž, že máte okolo seba veľa neprajníkov, ktorí sa vám zámerne snažia podrážať nohy. Ale ako správnych „kráľov“ vás to nedokáže zastaviť v tom, čo chcete. Darí sa vám napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré vám niektorí ľudia spôsobujú. V oblasti citov si budete užívať hlavne v stredu a vo štvrtok, ale budete zároveň vystavený aj pokušeniam byť neverný vašim partnerom. Pozor na to!

Panna

Tieto dni vám na pracovisku prinášajú len pozitíva. Budete mať ponuky na nové, pre vás výhodné spolupráce, ale aj na zmenu zamestnania. Ak uvažujete o podnikaní, tak tieto dni sú na jeho začatie absolútne ideálne. Nebeská obloha vám praje. V súkromí je tiež všetko v poriadku. Jediná „škvrnka“ na tomto inak super týždni bude to, že sa nebudete môcť dostatočne venovať vašej rodine a hlavne partnerom. Snažte sa to kompenzovať tým, že im budete často hovoriť ako ich milujete.

Váhy

Aj keď sa vám v tomto týždni nebude dariť, získať veľa pracovných ponúk, vykompenzuje sa to tým, že tie, ktoré dostanete a vyriešite, budú finančne veľmi slušne ocenené. K peniazom môžete prísť aj tak, že si podáte nejakú lotériu. Šťastena je na vašej strane. City, láska vám počas týchto dní nebudú prinášať uspokojenie, pretože vašim partnerom nebudete dôverovať. Bude dobré, ak si o tom s nimi pohovoríte bez toho, že by ste boli tvrdohlavý vo vašich názoroch. Víkend si zvoľte pokojný a zameraný na odpočinok.

Škorpión

Pre vaše znamenie by bolo úplne ideálne, ak by ste si pre tieto dni mohli vybrať dovolenku, pretože v zamestnaní ešte stále pretrvávajú nedorozumenia medzi vami a vašimi nadriadenými, či podriadenými, čo nieje vôbec dobré. Rovnako sa vám bude „dariť“ aj v osobnom živote. S partnermi sa budete hádať, pre každú maličkosť, pretože budete podráždený. Snažte sa preto nenosiť si stresy s práce domov. Nadchádzajúci víkend sa niekam vyberte, kde budete môcť nabrať novú energiu a stratený elán.

Strelec

Aj počas tohoto týždňa si budete iba pochvaľovať všetko okolo seba. Na pracovisku sa vám darí, budujete si vašu kariéru, vo finančnej oblasti prichádzajú zisky a aj v jednaní s úradmi nemáte žiadne problémy. Naopak, každé dvere, do ktorých chcete vkročiť, sa vám akoby samé otvárajú. Taktiež aj v osobnom živote prežívate príjemné pocity. Vaša charizma pozitívne vplýva na opačné pohlavie, (ale aj na to rovnaké). Je len na vás ako a s kým sa podelíte o ich záujem a priazeň.

Kozorožec

Tento týždeň ste v zamestnaní naozaj na tej najvyššej vlne úspechu. Kariérne sa posúvate smerom hore. Vy, ktorí podnikáte, darí sa vám uzatvárať veľmi výhodné obchodné dohody, ktoré vám z dlhodobého hľadiska prinášajú dobré finančné istoty. Ale nemali by ste zabúdať aj na vaše súkromie, pretože v partnerskom spolužití sa vyskytujú problémy, ktoré keď nebudete riešiť, môžu vyústiť do trvalého poškodenia. Rozchody, rozvody.

Vodnár

V priebehu týchto dní vás pracovne budú brzdiť nezhody medzi vami a vašimi nadriadenými. Ak podnikáte, tak pozor na hádky s vašimi obchodnými partnermi. Našťastie, tieto udalosti nemajú žiaden vplyv na vaše financie. Tie máte viac než dobré. Vylepšiť si ich môžete aj prostredníctvom nejakej lotérie. Aj tu vám praje šťastena. Váš osobný život bude tento týždeň ako na hojdačke. V pondelok láska, v stredu hádky a cez víkend opäť láska, city, neha.

Ryby

Od pondelka do stredy máte plnú priazeň nebeskej oblohy vo všetkých vašich pracovných aktivitách. Budete stíhať zvládať aj to, čo sa ostatným bude zdať nemožné. Štvrtok a piatok bude pokojný. Ste na výsosť spokojný. V oblasti súkromia máte celý týždeň pohodu a pokoj. Len v priebehu nedele hrozia hádky medzi vami a vašimi partnermi kvôli ich práci. Neriešte to. Zbytočne by ste sebe aj im pokazili dni voľna. Radšej sa vyberte niekam von aj s priateľmi.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk