Zdroj: TASR/Roman Hanc Čakajú nás prvé mrazy, ale aj príchod babieho leta: Kedy udrú? + VÍKENDOVÁ PREDPOVEĎ Prvý deň meteorologickej jesene máme za sebou. V stredu 1. septembra tak oficiálne začala jeseň. Pocítime ju najbližšie dni? 3. september 2021 ELA Rôzne

3. september 2021 ELA Rôzne Čakajú nás prvé mrazy, ale aj príchod babieho leta: Kedy udrú? + VÍKENDOVÁ PREDPOVEĎ Prvý deň meteorologickej jesene máme za sebou. V stredu 1. septembra tak oficiálne začala jeseň. Pocítime ju najbližšie dni?

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Nasledujúce tri dni bude na našom území panovať stabilné, prevažne jasné až polooblačné počasie s minimom zrážok. Môže za to výbežok vyššieho tlaku, ktorý k nám bude zasahovať od severozápadu.

Pár dní leta

„Zároveň sa začne na našom území postupne otepľovať. Najteplejšie by malo byť v sobotu, kedy sa teploty postupne vyšplhajú na +22 až +27 °C, čo sú na súčasnú ročnú dobu veľmi príjemné a nadpriemerné teploty. Potom sa však ochladí,“ informuje iMeteo.sk.

Cez víkend bude cez naše územie postupovať studený front, za ktorým k nám od severu prenikne chladný vzduch. Od nedele nás čakajú teploty, ktoré sa vyšplhajú počas dňa len na +15 až +23 °C.

Nočné a ranné teploty však budú ešte nižšie. V studenom vzduchu sa totiž do našej oblasti začne od severozápadu rozširovať výbežok tlakovej výše, ktorá síce zabezpečí jasné počasie, no počas nočného vyjasňovania a utíšení vetra budú teploty v studenom vzduchu klesať poriadne nízko a to na celom území pod hranicu +10 °C.

V dolinách a v kotlinách však bude ešte o čosi chladnejšie a teploty by mali klesať až k 0 °C, prípadne ojedinele aj na –1 °C. Mráz sa tak vyskytne ojedinele, no prízemný mráz hrozí hneď na viacerých miestach.

Babie leto príde o týždeň

V druhej polovici budúceho týždňa sa však začne postupne otepľovať. Tlaková výš sa začne presadzovať nad Európou a postupne bude mať dominantný vplyv na počasie v mnohých štátoch Európy.

Táto tlaková výš nastolí stabilný charakter počasia a súčasne sa zastaví príliv studeného vzduchu. Teploty tak začnú pomaly stúpať.

„Aktuálne vyhliadky naznačujú, že stabilný charakter počasia nás čaká takmer celú prvú polovicu mesiaca september. Očakávajte preto jasné až polojasné počasie s teplotami, ktoré sa budú postupne šplhať až nad hranicu +25 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Predpoveď

Piatok: Slnečno. Teploty 19 až 24 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné 21 až 24 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné 19 až 23 stupňov C.

Sobota: Malá oblačnosť. Teploty 20 až 25 °C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Nedeľa: Malá oblačnosť. Teploty 21 až 26 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné 23 až 26 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné 21 až 25 stupňov Celzia.

zdroj: meteo.sk

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk/TASR