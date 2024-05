16. máj 2024 Rastislav Búgel Politika Čaputová a Pellegrini bok po boku: Do paláca spoločne pozvú lídrov VŠETKÝCH parlamentných strán Prezidentka Zuzana Čaputová spoločne so svojím nástupcom Petrom Pellegrinim pozvú do Prezidentského paláca lídrov všetkých parlamentných politických strán.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Cieľom je upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Vyzývajú tiež všetky politické strany, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Dôležité je upokojiť situáciu

„To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola naším kolektívnym dielom,“ vyhlásila prezidentka. Vyzvala na vykročenie z bludného kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. Spolu s Pellegrinim si podľa svojich slov uvedomujú, že pre spoločnosť je teraz najdôležitejšie upokojiť situáciu.

Útok na Roberta Fica označila nielen za ľudskú tragédiu, ale aj útok na demokratické zriadenie. „Myslime teraz preto spolu najmä na jeho skoré zotavenie,“ dodala.

Prerušenie kampane

Pellegrini vyzval na prerušenie alebo výrazné ultmenie kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu. „Pretože kampaň so sebou prirodzene prináša aj konfrontáciu, vyhraňovanie sa a vzájomné obviňovanie sa politikov. Ale ďalšia konfrontácia je to posledné, čo dnes Slovensko potrebuje. Preto vás prosím, prerušte alebo utlmte predvolebnú kampaň aspoň do okamihu, keď sa situácia upokojí a keď budeme vedieť viac o vyšetrovaní tohto ohavného činu,“ zdôvodnil.

Zvolený prezident verí, že nikto z politikov nebude zneužívať útok na premiéra na vytĺkanie politických bodov. Dodal, že ľudia aktuálne potrebujú aspoň základnú zhodu a jednotu politickej reprezentáciu, minimálne civilizované spôsoby vzájomnej komunikácie. Je zhrozený z toho, kam až môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. Súhlasí, že atentát na predsedu vlády je atentátom na demokraciu.

Odsúdenie atentátu

„Atentát si zaslúži spoločné odsúdenie a na tento krok môže nadviazať zmierovanie národa a upokojovanie vášní,“ dodal s tým, že krajina sa musí vybrať cestou pokoja.

Prezidentka podotkla, že politici musia mať moc nad svojimi emóciami, keď chcú vykonávať verejnú moc v štáte. „Musíme mať pod kontrolou svoje myšlienky, slová a skutky. Lebo tak ako myslíme, tým sa stávame, a my sa teraz predovšetkým potrebujeme stať lepšími ľuďmi,“ skonštatovala.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR