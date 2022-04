13 Galéria Zdroj: TASR/František Iván Čaputová: Je potrebné zbaviť sa závislosti od plynu z Ruska. Vypnutie nám NEHROZÍ Hlava štátu rokovala s prezidentom Nemecka. Obaja zdôraznili, že by sme naďalej nemali byť závislí ani od ruského uhlia a ropy. 27. apríl 2022 Politika

Je potrebné zbaviť sa závislosti od plynu z Ruska v čase, ktorý je realistický a únosný. Po spoločnom stredajšom rokovaní s prezidentom Nemecka Frankom-Walterom Steinmeierom v Košiciach to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že akýkoľvek razantný krok zo strany Ruska by Slovensku spôsobil problém.

Vypnutie nám nehrozí?

Pripomenula, že SR je závislá od ruského plynu, no vypnutie jeho dodávky podľa nej Slovensku nehrozí. „Ale, ako sa ukazuje, Rusko je nepredvídateľný partner,“ povedala s tým, že je potrebné pripraviť sa na každý scenár. Podľa jej slov sa aktuálne napĺňajú naše zásobníky. „

„Snažíme sa diverzifikovať naše zdroje pokiaľ ide napríklad o nákup LNG,“ dodala prezidentka. Vykurovanie domácností je podľa slovenskej hlavy štátu zabezpečené aj na ďalšie sezóny.

Za kľúčové považuje dodržiavať zmluvné podmienky zo strany SR. Slovensko označila za zodpovedného zmluvného partnera, ktorý dodržiava zmluvu a platí včas, v tom chce aj pokračovať.

Platiť budeme v eurách

Čaputová tiež pripomenula, že v zmluve je dohodnutá platba v eurách. „Na tom zatiaľ zotrváva aj slovenská pozícia – tak, ako aj pozícia všetkých štátov Európskej únie (EÚ).“ Tvrdí, že je potrebné spolupracovať v jednotnom postupe so všetkými krajinami EÚ a zabezpečiť svoju budúcnosť z hľadiska energetických zdrojov nezávisle od Ruska.

„Nechceme byť naďalej závislí od ruského uhlia, ropy a plynu. Na tom treba čo najskôr pracovať,“ dodal nemecký prezident.

Zastavenie dodávok ruského zemného plynu do Poľska a Bulharska označil za porušenie pravidiel. „Je to vlastne vydieranie, nemôžeme to prijať,“ uviedol s tým, že za suroviny z Ruska bude Nemecko naďalej platiť v eurách.

