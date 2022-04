Zdroj: TASR Rusi si BRÚSIA zuby na územie ďalšieho štátu a hrozia: Môžete skončiť na SMETISKU dejín! Ruská invázia na Ukrajinu sa hranicami tohto štátu zrejme nekončí. Svedčia o tom udalostí posledných dní, ktoré podporujú aj tvrdé vyhrážky a hrozby z Kremľa. 26. apríl 2022 ELA Zo zahraničia

26. apríl 2022 ELA Zo zahraničia Rusi si BRÚSIA zuby na územie ďalšieho štátu a hrozia: Môžete skončiť na SMETISKU dejín! Ruská invázia na Ukrajinu sa hranicami tohto štátu zrejme nekončí. Svedčia o tom udalostí posledných dní, ktoré podporujú aj tvrdé vyhrážky a hrozby z Kremľa.

Ukrajina a časti jej územia zrejme nebudú jediné v hľadáčiku Putina. Ruská armáda ešte v piatok oznámila, že jej cieľom je zmocniť sa Donbasu i juhu Ukrajiny a zlepšiť svoj prístup do odštiepeneckej republiky Podnestersko.

Ďalšie hrozby Ruska

„Po spustení druhej fázy špeciálnej operácie, ktorá sa začala doslova pred dvoma dňami, je jednou z úloh ruskej armády nastoliť plnú kontrolu nad Donbasom a južnou Ukrajinou,“ uviedol zástupca veliteľa Centrálneho vojenského okruhu generálmajor Rustam Minnekajev.

Podnestersko je malý odštiepenecký región v bývalej sovietskej republike Moldavsko, kde Moskva podporuje a vyzbrojuje tamojších proruských separatistov.

A práve tu vzniká ďalšia hrozba zo strany Kremľa. Podnestersko, ktoré je neuznanou republikou, je však oficiálne súčasťou Moldavska a hraničí so západnou Ukrajinou. Rusko má na jeho území svoju vojenskú základňu, ako aj sklady s približne 20-tisíc tonami munície. Podľa odborníka nemá silu ani vôľu sa brániť.

Útoky z Podnesterska?

„Kontrola nad juhom Ukrajiny poskytne Rusku ďalšie spojenie so (separatistickou proruskou republikou) Podnestersko, odkiaľ takisto prichádzajú správy o prenasledovaní rusky hovoriacich obyvateľov,“ dodal Minnekajev bez toho, aby poskytol akýkoľvek dôkaz o údajnom útlaku.

Generálmajor zároveň spresnil, že Moskva plánuje vybudovať pozemný koridor aj s Krymom, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Kyjev sa podľa Reuters obáva toho, že ak by mala Moskva priamy prístup do Podnesterska, tento moldavský odštiepenecký región by mohli ruské jednotky využiť na podnikanie nových útokov voči Ukrajine.

Podľa agentúry DPA panujú aj obavy, že po prípadnom víťazstve ruských inváznych síl na Ukrajine by mohol Kremeľ poslať svoju armádu útočiť aj do Moldavska. Kišiňov, hlavné mesto Moldavska, pred pár dňami zakázal používanie symbolov „Z“ a „V“ na vyjadrenie podpory ruským vojakom útočiacim na Ukrajine.

Vyhrážky prezidentke

Ruskí lídri ostro reagovali na zákaz proruských vojnových symbolov. Ruský senátor Alexej Puškov pohrozil moldavskej prezidentke Maii Sanduovej, že jej krajina môže skončiť „na smetisku dejín“.

„Mala by byť opatrná pri Rusku a jeho symboloch, o to viac, že Kišiňov nedokáže platiť za ruský plyn,“ napísal Puškov na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram.

Moldavsko, nachádzajúce sa medzi Ukrajinou a Rumunskom, sa po invázii Ruska na Ukrajinu snaží o členstvo v Európskej únii.

Kišiňov poskytuje Kyjevu humanitárnu, ale nie vojenskú pomoc. V samotnom konflikte sa Moldavská republika vyhlásila za neutrálu a nezapája sa ani do sankcií uvalených na Rusko.

S Rusmi sú v prevahe

„Kišiňov nemá žiadnu reálnu kontrolu nad Podnesterskom,“ uviedol pre tvnoviny.sk analytik think-tanku Strategic Analysis Tomáš Baranec, ktorý sa špecializuje na Moldavsko a Kaukaz.

Podnestersko má svoje oficiálne orgány, ide však len o formalitu. Nad územím majú Rusi takpovediac politickú aj vojenskú kontrolu.

„Hoci od roku 2014, nemôžu pre konflikt na Ukrajine, modernizovať svoje armády v regióne, len samotná de facto armáda Podnesterska je silnejšia ako armáda Moldavska – spolu s ruskými silami majú veľkú prevahu. Na boj o toto územie nemajú Moldavci ani sily a ani vôľu a to ani na politickej úrovni a ani úrovni obyvateľstva,“ dodal Baranec.

Zvolávajú bezpečnostnú radu

Ministerstvo vnútra separatistického regiónu Podnestersko dnes informovalo, že v obci Maiac boli výbuchmi vyradené dve výkonné antény, ktoré slúžili na retransláciu vysielania ruských rozhlasových staníc. Informovala o tom agentúra AFP. Výbuchy boli zaznamenané v utorok o 06.40 h a 07.05 h a nebol pri nich nikto zranený.

Lokalita, kde došlo k výbuchom, je od metropoly regiónu – mesta Tiraspol – vzdialená asi 50 kilometrov. V pondelok úrady v separatistickom regióne informovali o útoku na sídlo ministerstva štátnej bezpečnosti v Tiraspole.

Podľa fotografií zdieľaných na sociálnych sieťach sa následne neďaleko budovy v Tiraspole našlo niekoľko tubusov od granátometov.

Ukrajinské ministerstvo obrany označilo pondelkovú sériu výbuchov v Tiraspole za „plánovanú provokáciu“ ruských tajných služieb. Agentúra AFP konštatovala, že nateraz nie je dôvod hľadať súvislosť medzi incidentmi z pondelka a utorka.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová však v súvislosti s incidentmi, ktoré sa odohrali v Podnestersku, zvolala na utorok zasadnutie bezpečnostnej rady štátu, informovala agentúra Reuters.

