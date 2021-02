16. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Čaputová po mítingu s odborníkmi dáva vláde SIGNÁL: Treba odvolať ministra zdravotníctva?

Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová sa stretla s odborníkmi, aby prediskutovala a prebrala aktuálnu tému, ktorou je epidemická situácia.

Prezidentka sa postavila pred novinárov, aby zhodnotila nevyhnutné stretnutie s lekármi, vedcami a epidemiológmi. Išlo o mimoriadny míting, pretože aktuálna situácia ohľadom pandémie je kritická, pretože patríme k lídrom krajín na celom svete. Hlavne v počte infikovaných a hlavne úmrtí.

Slová prezidentky

„Myslím si, že mal byť lockdown nastavený skôr, ale teraz robme veci, ktorú sú síce pracné, ale sú osvedčené. Precíznejšie musíme trasovať kontakty nakazených, či už pomocou aplikáciou alebo inak,“ začala Čaputová a pokračovala: „Mali by sme zlepšiť kontroly opatrení, dodržiavať opatrenie a kontrolovať hranice. Musím zvýšiť kapacitu testovania PCR-testami. Antigénové testovanie bolo preceňované, ale je to tiež súčasť boja s pandémiou.“

„Hromadné testovania majú efekt na obyvateľstvo, čo väčšinou znamená, že keď mám modrý papierik, čo znamená, že som "zdravý“ a má to tiež istý dopad na správanie ľudí," pripomína Čaputová ohľadom aktuálneho COVID automatu.

Ďalej sa naša hlava štátu zamerala na pripomienky. „Keďže čelíme novým kmeňom vírusu, je preto potrebné vyhľadávať a identifikovať nové kmene vírusov. COVID automat je potrebné reagovať lepšie a rýchlejšie,“ doplnila Čaputová.

Prosí ľudí

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí dodržiavajú opatrenia, ale lockdown je striktný no nezaberá tak ako v iných krajinách. Neplatí to, že lockdown nefunguje, ale nemá takú efektivitu a treba ho dodržiavať. Na jar sme svedkami, že keď sme boli solidárni a disciplinovaní, mali sme skvelé výsledky. Teraz to trvá veľmi dlho a mnohí prežívame straty pri úmrtiach, čo je ťažké a verím, že aj zo strany vlády prídu dobré pozitívne zmeny, aby sme takéto nelichotivé prvenstvo na svete už nemali,“ povedala prezidentka.

Odvolávať alebo nie?

„Otázka na odvolávanie premiéra či ministra zdravotníctva je určite legitímna. Treba dať signál ľuďom, že situácia je kritická a správa o tom, že sme prví na svete v počte úmrtí, je tragická. Všetky veci, či sa týkajú opatrení alebo iných vecí, nechám na vláde. Počkám si na to, ako zareaguje na to, čo si teraz vedecká sféra myslí na pandémiu,“ reagovala hlava štátu.

