Tvrdé výzvy: Matovič musí byť vymenený a odísť by mal aj Krajčí

Premiér aj minister zdravotníctva vraj očividne svoju prácu nezvládajú a mali by odstúpiť. Hovorí to odchádzajúca členka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová aj opozícia.

Najviac kritiky sa v týchto dňoch valí na hlavu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Slovensko kraľuje svetovým rebríčkom v počte obetí Covid-19, má chaos v dátach o koronavíruse a časť verejnosti je pobúrená zmenami vo vyhláške o interrupciách. Nečudo, že sa množia výzvy na odstúpenie Mareka Krajčího i Igora Matoviča.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová odchádza z SaS. Ako to už v podobných situáciách býva, začala rozprávať oveľa otvorenejšie ako doteraz.

„Musí sa nájsť niekto, kto zakričí, že cisár je nahý a Matovič musí byť vymenený. Nevidím inú možnosť. To je tak do očí bijúce, že to nezvláda,“ uviedla v rozhovore pre Denník N.