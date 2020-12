14. december 2020 Zo zahraničia Čaputová sa stretla s pápežom Františkom: Aký dar mu odniesla a čo nám odkazuje?

Na stretnutí sa rozprávali o aktuálnej situácii vo svete aj na Slovensku.

Pápež František odkázal Slovensku, aby v súvislosti s koronakrízou bojovalo a vydržalo. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po prijatí pápežom vo Vatikáne. Čaputová pozvala pápeža na návštevu Slovenska. Pozvanie prijal, no uvidí, ako mu to dovolí situácia vo svete.

Príde na Slovensko?

„Záujem prísť má naozaj úprimný,“ povedala Čaputová. Dodala však, že všetko je o pandemickej situácii a pápežovom zdravotnom stave.

„Preto je dôležité, aby sme spoločne všetci spolu pracovali na zjednotení sveta, aby sme dokázali čeliť našim výzvam,“ poznamenala.

Zároveň podotkla, že František hovoril na stretnutí o osobitnej úlohe a postavení žien v kríze. „Povedal doslova, že ženy sú bližšie k životu pre materstvo, a preto môžu zohrať možno významnejšiu úlohu v upokojovaní situácie a v zjednocovaní sveta a krajiny,“ uviedla Čaputová.

Dary pre pápeža

Prezidentka doniesla pápežovi štyri veľké adventné sviece vyrobené v chránenej dielni ľuďmi zo znevýhodneného prostredia. Sviece vyrobili z recyklovaného materiálu, pretože téma klimatických zmien je blízka aj pápežovi.

Darovala mu taktiež obraz Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska. Od slovenských vedcov priniesla Čaputová do Vatikánu 10-tisíc PCR testov na koronavírus.

„Pápež a Svätá stolica sa starajú aj o ľudí bez domova, majú nemocnicu, kde sa o nich starajú. Je to pre nich v tejto ťažkej dobe príspevok,“ vysvetlila hlava štátu. Čaputová vo Vatikáne rokovala aj so sekretárom pre vzťahy so štátmi Paulom Richardom Gallagherom.

