9. december 2020 MI Politika Čaputová valcuje! Takto ju vychválila smeráčka Beňová

Prezidentka má empatiu, je racionálna a slušná - tieto slová nepredniesol žiadny koaličný politik, ale dlhoročná členka opozičného Smeru. Zuzana Čaputová má rešpekt nielen medzi ľuďmi, ale aj politikmi.

Zdroj: TASR

Hlava štátu sa dostáva do čoraz častejších názorových stretov s Igorom Matovičom. Naposledy mu v rádiu Expres odkázala, aby dal radšej ruky preč od riešenia koronakrízy a venoval sa niečomu inému. Kým premiéra to nepotešilo, opozícia jej tlieska.

Prezidentka má empatiu

Tvrdá kritika prezidentky na adresu premiéra Matoviča nezostala bez odozvy. Na Facebooku ju nečakane vrelo pochválila zakladajúca členka Smeru Monika Beňová.

„Má pravdu a je skvelé, že aspoň jeden, v tomto prípade hrdo vravím jedna, z troch najvyšších ústavných činiteľov má empatiu a ponúka racionálne a kompetentné riešenie,“ uviedla europoslankyňa Beňová.

Ocenila tiež, že prezidentka Čaputová komunikuje „neobvykle slušným a profesionálnym spôsobom,“ čo v slovenskej politike nie je bežné.

Podobne pozitívne sa na adresu Zuzany Čaputovej vyjadril predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. „Boli sme svedkami vystúpenia prezidentky, ktorá veľmi diplomaticky komentovala súčasné dianie,“ uviedol na utorkovej tlačovke.

Kritický Fico

Pochvalné reči z úst Moniky Beňovej sú v kontraste s nedávnymi útokmi jej straníckeho predsedu Roberta Fica na adresu hlavy štátu.

Šéf Smeru-SD prezidentku Čaputovú ešte v októbri ostro kritizoval za to, že podľa jeho názoru mala zastaviť Matovičovo celoplošné testovanie. Vraj v tejto veci zlyhala a obrátila sa chrbtom k národu.

„Mohla donútiť duševne nespôsobilého premiéra Matoviča, aby zrušil tresty pre tých, ktorí na rýchlotesty nechcú ísť… Mohla odvolať armádu a celé to zrušiť,“ uvádza sa v straníckom vyhlásení, ktoré komunikoval Robert Fico.

Hlava štátu mu však odkázala, že aj keď je hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR, takúto právomoc nemá a ona nemôže konať nad rámec toho, čo jej dovoľuje ústava. Ak má o tom niekto pochybnosti, mal by sa obrátiť na Ústavný súd, čo však predseda Smeru neurobil.

Až sa zdá, akoby Robert Fico stále nevedel zabudnúť, že to bola práve Zuzana Čaputová, ktorá zahatala jeho plány dostať sa na Ústavný súd. Ešte pred prezidentskými voľbami sa totiž jasne vyjadrila, že šéfa Smeru by do funkcie ústavného sudcu nikdy nevymenovala.

P.premiér I. Matovič sa opať verejne poľutoval ( aj keď nikto netušilme začo) a sám seba dramticky prirovnal k... Posted by Monika Beňová on Monday, December 7, 2020

Zdroj: Dnes24.sk