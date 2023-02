Zdroj: TASR/Martin Baumann Čaputová si posvieti na ZLYHANIA dočasne poverenej vlády: V hre je aj tá ÚRADNÍCKA Prezidentka SR Zuzana Čaputová priblížila, že s dočasne poverenou vládou a premiérom je v intenzívnom kontakte, keďže na množstvo úkonov potrebujú jej súhlas. Dnes o 13:40 Politika

Dnes o 13:40 Politika Čaputová si posvieti na ZLYHANIA dočasne poverenej vlády: V hre je aj tá ÚRADNÍCKA Prezidentka SR Zuzana Čaputová priblížila, že s dočasne poverenou vládou a premiérom je v intenzívnom kontakte, keďže na množstvo úkonov potrebujú jej súhlas.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová nebude hazardovať so špičkovými odborníkmi, ktorí by mohli byť súčasťou úradníckej vlády, len aby donútila politikov prijať skorší termín predčasných parlamentných volieb. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznila, že ak poslanci termín nezmenia, je to ich ich voľba. Úradnícku vládu je naďalej pripravená menovať v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera (OĽANO).

Zasadne úradnícka vláda?

Hlava štátu zdôraznila, že otázka úradníckej vlády nie je jednoduchá. Podotkla, že ak ju politici vyzývajú využiť tento inštitút ako „páku na poslancov“, nie je to skutočný záujme o úradnícku vládu. Takejto vláde by podľa jej slov Národná rada SR nemusela vysloviť dôveru. Dodala, že by, navyše, prišli do vlády a vedúcich funkcií odborníci, ktorí by sa museli v čase krízy zoznamovať s celou agendou rezortu.

Ak bude treba, takúto vládu menuje, no odmieta prehadzovanie si loptičky a zodpovednosti. Reagovala tak na rôzne výzvy poslancov a politikov počas uplynulého týždňa. Niektorí hovorili, že ak by prezidentka menovala úradnícku vládu, zrejme by sa veľmi rýchlo dohodli a schválili skorší termín predčasných volieb. Prezidentka zdôraznila, že rozhodnutie o termíne volieb je kompetencia poslancov a ich voľba.

Ktorý termín preferuje?

Prezidentka priblížila, že s dočasne poverenou vládou a premiérom je v intenzívnom kontakte, keďže na množstvo úkonov potrebujú jej súhlas. Pripomenula, že už v januári tohto roka informovala o tom, ktoré oblasti považuje za zásadné, ktoré bude intenzívne sledovať a že v prípade zlyhania v nich odoberie vláde poverenie.

Odmieta pritom slová niektorých politikov o tom, že za schváleným septembrovým termínom volieb stojí ona. Zdôraznila, že od pádu vlády hovorila o potrebe čo najskoršieho termínu volieb, a to v prvej polovici roka 2023. Septembrový termín bola ochotná akceptovať len preto, aby bola možná dohoda na zmene ústavy potrebnej pre vyhlásenie predčasných volieb. Napriek tomu naďalej preferuje termín v júni.

Bude kandidovať?

Prezidentka Čaputová sa podľa vlastných slov zatiaľ nerozhodla, či bude opätovne kandidovať na túto pozíciu. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedla, že toto rozhodnutie zatiaľ neurobila, je pohltená bežnou agendou a nie kampaňovaním.

„To, čo je mojou prvoradou úlohou a povinnosťou, je, aby som spolu s ďalšími kľúčovými politikmi, hráčmi previedla Slovensko k predčasným voľbám s čo najmenšími stratami,“ povedala. Zatiaľ presne nekonkretizovala, kedy presne oznámi svoje stanovisko. Povedala, že ide o špecifické rozhodnutie. „Beriem to tak, že teraz mám byť plne sústredená na kvalitný výkon mojej funkcie. Toto považujem za najdôležitejšie,“ priblížila.

Adresná pomoc

V súvislosti s ekonomickou a sociálnou situáciou v krajine povedala, že sa v tomto smere stretáva s odborníkmi. Poukázala však aj na skupiny ľudí, ktorí prepadli pri pomoci od štátu. Podľa nej sú to napríklad rodičia samoživitelia či dôchodcovia, ktorí žijú sami. Poukázala aj na ľudí, ktorí si nemôžu uplatniť napríklad daňový bonus. „Ak má parlament v tomto období dočasnom do predčasných volieb o niečom rozhodovať, je to pomoc so zvládaním ťažkej sociálnej situácie, a to adresným spôsobom,“ povedala hlava štátu.

Ďalšou témou bola aj zahraničná politika, prezidentka je presvedčená, že v tejto situácii stojíme na správnej strane dejín. Dúfa, že to tak aj ostane. Tým, že pomáhame Ukrajine aj prostredníctvom vojenskej pomoci, sa vojenský konflikt od nás podľa jej slov vzďaľuje. Zároveň sa vyjadrila aj k možnému darovaniu uzemnených stíhačiek MiG-29 pre Ukrajinu. „Je potrebné, aby vláda spolu s ústavnými právnikmi našla základ v tejto zvláštnej situácii v ktorej sme, keďže máme odvolanú vládu, aby to bolo ústavne v poriadku,“ priblížila.

Čaputová zatiaľ nekonkretizovala, kedy by mohol prísť na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu novozvolený český prezident Petr Pavel. Rovnako nevie, či sa zúčastní na jeho inaugurácii. Dodala, že v tomto termíne zrejme bude na návšteve Slovenska holandský kráľovský pár. Zároveň verí, že v najbližších mesiacoch pôjdu s novým českým prezidentom spoločne aj na Ukrajinu.

