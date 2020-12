7. december 2020 Politika NAKLADAČKA od Čaputovej: Nech Matovič odovzdá riadenie pandémie a robí už niečo iné!

Premiér sa cíti ako z každej jednej strany dohryzený pes. Spomína nenávisť a zaujatosť médií voči vláde i úmyselné „faulovanie“ zo strany koaličného partnera.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii na rádiu Expres. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.

Manažovanie pandémie

Funkcia premiéra je podľa Čaputovej komplexnejšia. Zmena na poste „manažéra pandémie“ sa jej nateraz zdá ako vhodné riešenie. Čaputová podotkla, že by Slovensko nebola prvá krajina, ktorá nechala manažovanie pandémie na niekoho iného ako predsedu vlády. „Zároveň by to znamenalo, že premiér by mal čas a kapacitu venovať sa dôležitej premiérskej agende, ako je napríklad riešenie dosahov krízy,“ uviedla.

Hlava štátu nateraz neuvažuje o tom, že by vyzvala vládu Igora Matoviča k rekonštrukcii. „Verím a dúfam, že vláda okrem riešenia pandémie vníma celý kontext spoločenskej situácie a zvažuje všetky možnosti,“ povedala.

Potrebujeme jasný plán

Slovensko potrebuje jasný plán na zvládnutie krízy a nie chaos. Čaputovej chýba postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný a opretý o vedecké poznanie. Vláda podľa nej teraz nemusí „objavovať koleso“. „Sú tu postupy, ktoré sa osvedčili u nás aj vo svete. Je tu vedecký konsenzus na tom, čo je správne v tej situácii robiť, tak to poďme urobiť. Ja sa potom za takýto plán postavím,“ hovorí. Dodáva, že ťažko môže stáť za vládou, ak tu je chaos a opatrenia, ktoré platia chvíľu, sa menia a nevidí ďalšie kroky.

Množstvo ministrov však podľa prezidentky robí dobrú robotu a snažia sa situáciu riešiť. „Nikomu nemôžeme uprieť snahu, no snaha niekedy nestačí,“ poznamenala.

„Celý svet rieši covid, len my riešime pána premiéra,“ povedala Zuzana Čaputová.

Prezidentka zároveň deklarovala, že sa proti ochoreniu COVID-19 dá zaočkovať. Je to podľa nej jediné riešenie a „svetlo na konci tunela“. Je podľa nej potrebný aj seriózny vakcinačný plán.

Testovanie alebo lockdown

Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa chce tento týždeň stretnúť s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Vyjasniť si s ňou chce ústavné kompetencie a požiadať ju, aby nehovorila verejnosti, že plošné testovanie ľudí na COVID-19 má byť dobrovoľné. Slovensku podľa neho hrozí buď plošné testovanie, alebo lockdown. Predseda vlády to vyhlásil po pondelkovom mimoriadnom rokovaní vlády.

„Musíme si ujasniť kompetencie a to, kto na akej strane stojí. Kto je na strane Mariana Kotlebu, Roberta Fica, Petra Pellegriniho a kto na strane zdravého rozumu,“ poznamenal Matovič. Tvrdí, že sa pokúsi hlavu štátu presvedčiť, a dúfa, že spoločne ľudí nakoniec presvedčia o plošnom testovaní ako o menej bolestivej ceste, ako zvládnuť kritickú situáciu v okresoch. Ak takúto podporu od prezidentky vláda získa, pôjde cestou plošného testovania. Ak nie, podľa premiéra nemá šancu, lebo ľudia to rešpektovať nebudú.

Kritizuje prezidentku

Matovič kritizuje vyjadrenie prezidentky z konca novembra. Čaputová vtedy uviedla, že ak by sa malo na Slovensku realizovať ďalšie kolo celoplošného testovania, považuje za správne, aby bolo dobrovoľné. Premiér považuje plošné testovanie za dobrý a účinný nástroj, ktorý bol úspešný napríklad na Orave. Svojím postojom však hlava štátu podľa Matoviča tento nástroj vláde zobrala.

„Buď Prezidentský palác povie, že sa mýlil, alebo bude stále trvať na tom, že to má byť dobrovoľné, a v tom prípade nastáva lockdown,“ poznamenal premiér. Ak má na Slovensku nastať lockdown, vyzýva Prezidentský palác, aby to verejnosti ohlásil.

Predseda vlády hovorí o ceste do pekla, ak sa prezidentka bude pridávať k opozícii i jednému z koaličných partnerov a spochybňovať kroky vlády. „Nemôže tu byť dvojvládie. Vláda tu bude prijímať rozhodnutia a niekto tu bude chcieť byť za cukrového a rozprávať ľuďom to, čo chcú počuť. Je to nezodpovedné,“ poznamenal.

Dohryzený pes

Matovič na margo slov prezidentky v diskusnej relácii na rádiu Expres, aby zvážil odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády, uviedol, že on nemanažuje koronakrízu, ale ona manažuje krajinu. „Nie som manažér koronakrízy. Neviem, ako mám odstúpiť z funkcie, ktorú nemám,“ poznamenal s tým, že sa snaží pomáhať ministrom.

Premiér sa cíti ako z každej jednej strany dohryzený pes. Spomína nenávisť a zaujatosť médií voči vláde i úmyselné „faulovanie“ zo strany koaličného partnera. „Som pre ľudí najhorší pes, ktorý chce ľuďom ubližovať, hoci chcem, aby mali najjemnejšiu cestu, ako prejsť pandémiou,“ skonštatoval Matovič.

