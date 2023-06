Čaputovej priateľ si našiel DIERU v aute: Dal to na políciu a odkazuje: Nedám sa ZASTRAŠIŤ!

O incidente informuje Juraj Rizman na Instagrame. „Zatiaľ neznámy “fanúšik” mi minulý týždeň spravil takúto dieru do strechy môjho auta. Prvou ranou strechu mojej Octavie neprerazil, ostala po nej len preliačina a poškodený lak. Druhá rana už karosériou prešla. Výška škody je autorizovaným servisom odhadnutá na minimálne 1600 eur…“ opisuje incident.

Ako ďalej dodáva, parkoval bratislavskom v Starom Meste, na platenom, ale nestráženom parkovisku.

„Celú vec som samozrejme nahlásil polícii. Široko ďaleko nebolo nič odkiaľ by na strechu mohlo niečo padnúť, ostatné okolo stojace autá nik nepoškodil. Polícia vec vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci podľa paragrafu 245 Trestného zákona,“ pokračoval Rizman.

Keďže prezidentka Čaputová a Juraj Rizman už nejaký ten mesiac tvoria spolu pár a on stojí pri nej ako partner, súvislosť je preto podľa neho jasná. „Po odkazoch na sociálnych sieťach, vulgárnych listoch a priamych vyhrážkach prišlo poškodenie auta…“ píše priateľ našej prezidentky.

„Nepochybujem, že to má súvislosť s tým s kým žijem a čo robím. Ak to mal byť odkaz – tak odpoveď je, že zastrašiť sa nedám. Ak to bola iba hlúpy spôsob vyjadrenia hnevu a frustrácie – tak odpoveď je, že toto ma neodradí,“ zakončil.