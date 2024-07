5. júl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Časti dôchodcov ostávajú posledné dni: Ak TOTO nesplnia, NEDOSTANÚ dôchodok! Časť dôchodcov môže prísť o peniaze. Stane sa tak v prípade, ak nestihnú odoslať jeden formulár.

„Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom dôchodkov povinnosť doručiť potvrdenie o žití v pravidelných intervaloch. Najbližší termín doručenia je 15. júl 2024 – v prípade, že poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne má bydlisko v krajine mimo EÚ/EHP alebo Švajčiarska,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Formulár sa dá stiahnuť

Na základe potvrdenia môže Sociálna poisťovňa naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám.

Ak dôchodcovia nemajú potrebný formulár s čiarovým kódom, môžu si ho stiahnuť a doručiť.

Formulár je k dispozícii na stiahnutie na TOMTO odkaze.

Vyplnené, podpísané a úradne overené potvrdenie treba odoslať poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky: lifecertification@ socpoist.sk

K dispozícii sú aj potvrdenia v inom ako anglickom jazyku.

Desiatky tisíc dôchodkov vyplácaných do cudziny

„Sociálna poisťovňa vyplácala v 1. štvrťroku 2024 do cudziny viac ako 36,5 tisíc dôchodkov, z toho do mimo EÚ/EHP 3 840 dôchodkov pre 3 622 poberateľov. Najviac z nich doručila do Kanady (1 491 dôchodkov), nasledujú USA (1 091 dôchodkov) a Austrália (850 dôchodkov),“ dodáva poisťovňa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk