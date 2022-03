Zdroj: Dnes24.sk CENY benzínu a nafty atakujú 2 eurá: TANKOVALI sme u našich susedov! Koľko sme UŠETRILI? Slováci tankujú vo veľkom v susedných krajinách. Prečo? Na plnej nádrži ušetria desiatky eur. Boli sme si to vyskúšať a porovnať cenové (ne)výhody s okolitými štátmi. 16. marec 2022 han Zo Slovenska

Aktuálna situácia na slovenských čerpacích staniciach začína byť pre väčšinu šoférov kritická. Bodaj by aj nie, keď sa liter benzínu alebo nafty šplhá k dvom eurám. Patríte aj vy k tým Slovákom, ktorým to výrazne zaťažuje peňaženku?

Porovnali sme ceny pohonných hmôt, ktoré oproti minulému roku vzrástli o 50 centov na liter!

Pri pohľade na tabuľku z marca 2021 je jasné, že najviac išla hore cena nafty. Ale ani benzínové palivá nezaostávajú.

Marec 2021

nafta: 1,174 €

benzín 95: 1,334 €

Marec 2022 (15. 3.)

nafta: 1,614 €

benzín 95: 1,705 €

Čo deň, to vyššia cena

Pohľad na tabuľku cien z utorka 15. marca je úplne iný, ako boli ceny pohonných hmôt v piatok 11. marca. Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 9. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 8. týždni ovplyvnili vyššie ceny natural 95-oktánového benzínu, natural 98-oktánového benzínu, skvapalneného ropného plynu (LPG), motorovej nafty a stlačeného zemného plynu (CNG). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR na svojom webe.

Celú tabuľku vývoja cien nájdete TU.

V 9. týždni 2022 v porovnaní s 8. týždňom sa zvýšili ceny natural 95-oktánového benzínu o 0,009 eura (o 0,58 %) na 1,574 eura za liter a natural 98-oktánového benzínu o 0,005 eura (o 0,28 %) na 1,776 eura za liter.

Drahší bol aj LPG, jeho cena vzrástla o 0,004 eura (o 0,56 %) na 0,716 eura za liter a zdražela i motorová nafta, a to o 0,005 eura (o 0,34 %) na 1,476 eura za liter.

Motoristi si priplatili aj za CNG, jeho cena sa zvýšila o 0,020 eura (o 1,40 %) na 1,453 eura za kilogram.

Rakúsko a Česko

Prudký nárast cien pocítili aj naši západní susedia v Rakúsku. Európa už pociťuje dopad vojenského konfliktu na Ukrajine aj tým, že sa štáty EÚ snažia vymedziť dodávať ropu aj plyn od Ruska.

Už v piatok 4. marca sme v rakúskom Hainburgu natrafili na cenu litra nafty, ktorá stála 1,709 eura, benzínu 1,642. No už o týždeň v piatok 11. marca stál liter nafty aj benzínu zhodne po 2,399 eura. Pre tých Slovákov, ktorí chodili ešte pred mesiacom tankovať do Rakúska, skončili „zlaté časy“.

„Nie, žiadne zápchy na benzínkach v Hainburgu už nehrozia,“ povedala nám pracovníčka čerpacej stanici v rakúskej dedine neďaleko hlavného mesta.

V Česku sú na tom podobne. Veď liter nafty vyjde na 51,90 českých korún, čo v prepočte znamená 2,10 eur. Za liter benzínu naši „bratia“ platia približne 48 korún, čo je 1,93 eur.

„Lacní“ Maďari

Situácia je výrazne odlišná v Maďarsku. Ceny pohonných hmôt sú totiž oveľa lacnejšie ako u nás. V pondelok večer sme sa vybrali do maďarskej obce Rajka na tamojšiu pumpu.

Na tabuli svietila jednotná cena 479,90 forintov pre obidva druhy palív. Pri aktuálnom kurze to bolo 1,3 eura na liter! Samozrejme, že stojany ovládli slovenskí vodiči a tvorili sa dlhé zástupy áut s evidenčnými číslami našej krajiny.

Aktívnych bolo päť stojanov a pri našej „tankovacej“ návšteve tam čakalo 37 vozidiel. „Som zo Zvolena, ale pracujem a bývam v Bratislave a mám to do Rajky na skok, tak prečo by som nenatankoval plnú nádrž. U nás je benzín neskutočne drahý, ale tu je to paráda,“ prezradil pre náš portál Dnes24 mladší muž, ktorý dodal, že nemá obavy z toho, že by ho niekto pokutoval.

„Nie, veď ste sami videli, že na hraničnom priechode a ani pred ním, či za ním, nie sú policajti. Je zakázané si hocikde v EÚ natankovať, keď mám prázdnu nádrž?,“ pýta sa nás mladík, ktorý nechce byť menovaný. „Inak, pri prepočte na eurá, som natankovaním ušetril oproti Slovensku 20 eur!“ podotkol.

Ani nie tridsať minút

Ako dlho sme čakali v Rajke? Pri zrátaní času čakania, tankovania a platenia, nám vyšlo, že sme strávili na benzínke dokopy 26 minút. „Natankovali sme 40 litrov benzínu, za ktorý sme zaplatili 19 196 forintov, čo je v prepočte necelých 52 eur.“ Na bločku svieti čiastka 56,79 eur, čo je ale spôsobené EUROBAN-om. Mimochodom, za 40 litrov benzínu by sme na Slovensku nechali 68 eur.

Dôvod, prečo je to v Maďarsku takto, sme vám priniesli v TOMTO ČLÁNKU.

Sankcie za takéto tankovanie hrozia podľa maďarských webov len v tom prípade, keď sa bude tankovať do kanistrov, ktoré nie sú na tento účel určené.

Sadzba DPH

Ceny ropy pokračujú v prudkom poklese, pričom cena Brentu klesla pod 101,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na informácie o pokračovaní mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, čo zmierňuje obavy z nedostatku komodity, ako aj na opätovné zvyšovanie počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne. To by mohlo viesť k oslabeniu dopytu.

Veľký vplyv na vývoj cien u nás má Ministerstvo financií SR, ktoré však zatiaľ neplánuje pomôcť pri zdražovaní pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach. Rezort nechce meniť výšku sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) ani spotrebné dane na benzíny či naftu. Podľa ministerstva stanovuje cenu pohonných látok trh.

