17. november 2020 KAW Zo Slovenska Ceny bytov v Bratislave naďalej RASTÚ. Stiahne ich v blízkej dobe KORONAKRÍZA nadol?

Nízka ponuka nehnuteľností už dlhšiu dobu nedokáže uspokojovať dopyt. Zjavné je to najmä v hlavnom meste.

13 Galéria

Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

Podľa zverejnených štatistík NBS sa ceny na slovenskom realitnom trhu zvýšili v 3. tohtoročnom kvartáli medziročne až o 11,8 %, čo je najrýchlejší rast od realitného boomu v roku 2008. Aj v kvartálnom porovnaní ceny nehnuteľností vzrástli, a to o 3,5 %. A to napriek koronakríze. Informovala o tom analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Ceny bytov stále stúpajú

Koronakríza stiahla našu ekonomiku do recesie, negatívne dopadla na trh práce, spôsobila nárast nezamestnanosti, ale na realitnom trhu sa veľmi neprejavila. Nepriniesla totiž so sebou pokles cien nehnuteľností. Dôvodom rastúcich cien nehnuteľností je predovšetkým slabá ponuka cenovo dostupných nehnuteľností, ktorá nedokáže uspokojiť dopyt.

Nehnuteľnosti zdražovali aj v druhom tohtoročnom kvartáli, ktorý bol najviac zasiahnutý pandémiou, vtedy ich ceny vzrástli o 11,2 %. Môžeme teda povedať, že napriek koronakríze, ekonomickej recesii a rastúcej nezamestnanosti, sa ceny bytov a domov stále zvyšujú.

Úrovne z roku 2008 už prekročili všetky typy bytov, no najvýraznejší náskok zaznamenali veľkometrážne byty. O tretinu drahšie ako pred krízou v roku 2008 sú aj 4-izbové byty. Tam si za meter štvorcový priplácame viac než 480 eur. Dvojizbáky a trojizbáky presahujú svoje maximálne hodnoty z roku 2008 zhruba o 28 %. Najmenší nárast je pri jednozibákoch, za ktoré si priplácame „len“ o cca 25 % viac.

Ponuka nižšia ako dopyt

Ľudia potrebujú riešiť otázku bývania aj počas horšieho ekonomického obdobia, ale ponuka nehnuteľností je nízka a často „nie je príliš z čoho vyberať“. Navyše, pod vplyvom aktuálnej koronakrízy sa ponuka nehnuteľností ešte výraznejšie znižuje. Niektorí developeri či stavebné spoločnosti totiž pristúpili k okresávaniu investícií alebo odložili plánovanú výstavbu na neskôr, na lepšie časy, aby sa vyhli situácii, že o rozostavené nehnuteľnosti nebude dostatočný záujem.

Ponuka nehnuteľností je teda nižšia ako dopyt. Okrem toho, dopyt je podporovaný aj tým, že úrokové sadzby z úverov sú na historických minimách, čo láka ľudí ku kúpe bytu alebo domu. To taktiež tlačí ceny smerom nahor. „V tretom kvartáli sme si navyše na chvíľu oddýchli od pandémie, došlo k uvoľneniu karanténnych opatrení a k zlepšeniu ekonomického vývoja. To mohlo viesť aj k vyššiemu optimizmu domácností a teda k vyššiemu záujmu o kúpu bytu či domu,“ popisuje situáciu Glasová.

Tretím faktorom, ovplyvňujúcim ceny nehnuteľností je to, že na život s koronavírusom sme si už istým spôsobom zvykli, nemáme také veľké obavy ako počas prvej vlny a všeobecne sa očakáva, že keď príde na trh účinná vakcína, náš život sa vráti do normálu. Predávajúci teda nie sú až tak motivovaní ísť s cenou dole. „Preto nepredpokladáme, že by došlo k výraznejšiemu prepadu cien na realitnom trhu. Očakávame, že ceny nehnuteľností by sa mohli skôr stabilizovať a spomaliť svoj rast,“ uzatvára analytička.

Zdroj: Dnes24.sk