21. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle Česko-americký pár OTVORENE: Prečo nežijeme v USA? Strieľajú tam po sebe aj deti Láska spojila amerického basketbalistu AJ Waltona, ktorý pôsobil aj na Slovensku a českú plaveckú trénerku Luciu.

Z tejto lásky sa im narodila dcérka Aliana. „Rozhodli sme sa, že budeme žiť v Česku, cítime sa tu bezpečnejšie,“ uviedla pre Idnes.cz Lucia a aj o tejto problematike sa v rozhovore rozpovedal sympatický párik viac.

Zbrane všade

Keď sa ich novinár opýtal, či sa neobávajú vojny na Ukrajine, AJ podotkol, že väčšie obavy z hľadiska bezpečnosti má aj tak v USA, kde zbrane nie sú regulované.

„U nás (v USA, pozn. red.) má zbraň každý. Ak by sme sedeli takto ako my teraz v hale v Amerike, ja by som mal zbraň, vy tiež, Lucka tiež a chlapci, ktorí tu teraz trénujú v posilňovni, takisto,“ vysvetlil AJ.

Podľa neho by však k zmene americkej ústavy dôjsť nemalo, Američania chcú byť ozbrojení, vnímajú to ako svoje právo. „Keď sa o to aj pokúsili, vypukli nepokoje,“ poznamenal AJ.

„Veď on má tiež zbraň. Na začiatku som bola šokovaná z toho, že všetci majú zbrane. Teraz mi to už také nepríde. So zbraňou sa cítime bezpečnejšie,“ prezradila Lucia.

Doba sa zmenila

„U nás je to proste iné. Všetko je o zabíjaní. Ničení. Z toho Amerika vznikla. Zabíjali sa pôvodní obyvatelia. Ale samozrejme, je u nás aj plno skvelých vecí, stalo sa plno skvelých udalostí. Ale vždy to môže byť lepšie,“ povedal svoj názor pre Idnes.cz AJ Walton.

Jeho detstvo bolo iné, ako fungujú deti dnes. „Chlapci sa dnes nebijú ako za mojich čias, hneď po sebe strieľajú,“ tvrdí AJ, ktorý v minulosti hral basketbal aj na Slovensku.

Titulné foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk